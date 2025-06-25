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Новости
За 67-летний перекрашенный BMW предложили 1,5 миллиона долларов
2
5 июня 2025
Новости
Один из 252 выпущенных родстеров BMW 507 уйдёт с молотка
1
14 апреля 2025
Новости
Редкий 67-летний родстер BMW 507 рассчитывают продать за 2 миллиона евро
1
27 января 2025
Новости
BMW Z4 превратили в ретромобиль в честь Элвиса Пресли
1
1
24 мая 2024
Новости
Очень редкий BMW 507 простоял в гараже 43 года. Теперь его могут продать за 2,2 миллиона долларов
24 июня 2022
Новости
64-летний BMW оценили в 182 миллиона рублей: он очень редкий
6 января 2022
Новости
BMW 1957 года подорожал вдвое всего за сутки, и будет дорожать дальше
1
27 ноября 2020
Новости
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