За 67-летний перекрашенный BMW предложили 1,5 миллиона долларов

По данным аукциона, выставленный на торги экземпляр первоначально был продан в Германии, хотя модель 507 разрабатывалась преимущественно для рынка США.

Родстер был полностью отреставрирован в 2012 году и в процессе работ был переоформлен. С конвейера автомобиль сошёл белым, но во время реставрации его перекрасили в коралловый, включая металлические детали интерьера, и заново перетянули интерьер бежевой кожей.