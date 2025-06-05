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За 67-летний перекрашенный BMW предложили 1,5 миллиона долларов

Автомобиль переоформили в процессе реставрации
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На онлайн-аукционе Bring a Trailer идут торги за родстер BMW 507, выпущенный в 1958 году. Автомобиль находится в хорошем состоянии, хотя в 2012 году был полностью переоформлен и сейчас выглядит иначе, чем 67 лет назад. Несмотря на это обстоятельство, за неделю до конца торгов за родстер предлагают 1,5 миллиона долларов: дело в том, что BMW выпустила только около 250 таких автомобилей.

  • По данным аукциона, выставленный на торги экземпляр первоначально был продан в Германии, хотя модель 507 разрабатывалась преимущественно для рынка США. Родстер был полностью отреставрирован в 2012 году и в процессе работ был переоформлен. С конвейера автомобиль сошёл белым, но во время реставрации его перекрасили в коралловый, включая металлические детали интерьера, и заново перетянули интерьер бежевой кожей.
  • Помимо бежевого же мягкого верха родстер укомплектован съёмной жёсткой крышей, которая предлагалась для 507 в качестве опции и вручную подгонялась к каждому конкретному автомобилю. Этот компонент перекрашен в цвет слоновой кости.
  • Силовой агрегат сохранён неизменным. Это 3,2-литровый алюминиевый V8 с двумя карбюраторами Zenith и четырёхступенчатой механической коробкой ZF. Развивал он 150 л.с. и разгонял родстер до 100 км/ч примерно за 11 секунд. Пробег раритета не превышает 33 тысяч километров, так как, по некоторым данным, в последние годы он был частью некоей автомобильной коллекции.

В середине мая на аукцион Mecum выставлялся BMW 507 в оригинальном состоянии после реставрации аналогичного года выпуска. Ставки достигли 1,6 миллиона долларов, но сделка не состоялась: владелец рассчитывал на более высокую цену.

Идёт такой цвет классическому BMW?

Да, живенько
Нет, это китч какой-то

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#Аукционы#BMW#507#Раритеты
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