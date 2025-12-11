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Новости про BMW
X7
4,8
29 отзывов
336 новых
884 с пробегом
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В Калининграде начали собирать BMW, которые прежде в РФ не предлагались
5
1 июня
Новости
BMW попрощался с кроссовером Alpina XB7 спецверсией от Manufaktur
1
9 марта
Новости
Названы BMW, которые первыми получат модификации Alpina
3
3
18 февраля
Новости
Импорт автомобилей BMW в Россию вырос почти вдвое
26 января
Новости
В продаже появились новые BMW X7, собранные из оставшихся в России деталей
10
10
16 января
Новости
Импорт подержанных иномарок из Грузии в Россию взлетел на 227 процентов
1
11 декабря 2025
Новости
BMW X7, впервые ставший электрокаром, вышел на испытания
23 сентября 2025
Новости
BMW X7 впервые предложат в двухцветном кузове и с уникальным салоном
5
2
15 июля 2025
Новости
BMW выпустит большой 900-сильный кроссовер на батарейках
1
1
5 июня 2025
Новости
Названы самые популярные на Авто.ру в январе автомобили с пробегом
3
7 февраля 2025
Новости
BMW создала уникальный X7 для Японии, но продавать его не будет
2
4 февраля 2025
Новости
BMW 4 серии получат изогнутые дисплеи нынешней весной
25 января 2023
Новости
1
2
3
Журнал Авто.ру
Новости
BMW
X7
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