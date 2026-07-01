BMW готовит к премьере один из самых больших электрокаров

BMW X5 в новом поколении получил внешность в духе предыдущих моделей линейки Neue Klasse. С более крупным X7 концерн, как утверждает издание, поступит иначе: его оформление выдержат в том же стиле, что и у флагманского седана 7 серии. Тем самым можно ожидать появления более угловатых и вытянутых «ноздрей» радиаторной решётки, новой сегментированной головной светотехники и иных фонарей со сложной «световой подписью». Предполагается, что, в отличие от X5, новый X7 сохранит дверь багажника с раздельным открыванием половин.