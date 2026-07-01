BMW готовит к премьере один из самых больших электрокаров

Концерн BMW испытывает батарейную модификацию кроссовера X7: как утверждает издание Autoblog, опубликовавшее сделанные в пригороде Мюнхена шпионские фото прототипа, электроверсия появится у этой модели по примеру X5 со сменой поколений. По версии издания, электрокар тестируется уже с почти финализированной внешностью. BMW iX7 окажется одним из самых крупных и тяжёлых батарейных моделей концерна и должен быть представлен в середине следующего года.
- BMW X5 в новом поколении получил внешность в духе предыдущих моделей линейки Neue Klasse. С более крупным X7 концерн, как утверждает издание, поступит иначе: его оформление выдержат в том же стиле, что и у флагманского седана 7 серии. Тем самым можно ожидать появления более угловатых и вытянутых «ноздрей» радиаторной решётки, новой сегментированной головной светотехники и иных фонарей со сложной «световой подписью». Предполагается, что, в отличие от X5, новый X7 сохранит дверь багажника с раздельным открыванием половин.
- По предварительным данным, BMW iX7 получит силовую установку мощностью порядка 800 л.с. и аккумуляторные ячейки нового поколения, что обеспечит ему не только быструю зарядку, но и запас хода около 650 километров, несмотря на массу. И силовую электронику, и архитектуру салона будущей новинки разработают с оглядкой на технологии, реализованные на Neue Klasse.
С выходом электрокара моторная гамма BMW X7 будет включать в себя, вероятнее всего, четыре типа силовых установок — бензиновые, дизельные, гибридные и электрические. Все они устанавливаются и на новый BMW X5, но в 2028-м набор двигателей этой модели пополнится пятым типом — системой на топливных элементах, где электроэнергия вырабатывается за счёт химической реакции с участием водорода.
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