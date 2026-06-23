BMW начал подготовку к производству компактного электрокара

По данным издания, переориентирование производственной площадки уже подтвердила директор завода Петра Петерхенсель, которая, впрочем, не уточнила, о какой именно модели идёт речь. В настоящее время здесь собирают BMW 1-й и 2-й серий, а также MINI Countryman — то есть достаточно компактные модели, которые по габаритам меньше, чем i3 и iX3. Соответственно, скорее всего, эта политика продолжится, и Лейпциг станет местом сборки самого компактного электрокара BMW с вероятным индексом i1.