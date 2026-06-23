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BMW начал подготовку к производству компактного электрокара

Массовый выпуск наладят не ранее 2028 года
Новости
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Концерн BMW нынешним летом приостановит работу своего завода в Лейпциге на срок от пяти до шести недель для переоборудования сборочных линий. Предприятие будут готовить для запуска сборки новых моделей из линейки Neue Klasse, и издание Bimmer Today предполагает, что собирать здесь начнут новое поколение 1-й серии, которое переведут на электротягу.

BMW 1 серии

  • По данным издания, переориентирование производственной площадки уже подтвердила директор завода Петра Петерхенсель, которая, впрочем, не уточнила, о какой именно модели идёт речь. В настоящее время здесь собирают BMW 1-й и 2-й серий, а также MINI Countryman — то есть достаточно компактные модели, которые по габаритам меньше, чем i3 и iX3. Соответственно, скорее всего, эта политика продолжится, и Лейпциг станет местом сборки самого компактного электрокара BMW с вероятным индексом i1.
  • По версии издания, на рынке имеется явный запрос на электрокар BMW меньше нынешнего iX1, но с теми характеристиками, которые обеспечивает новая платформа Neue Klasse. Таким образом, новый i1, как и старшие модели, будет выпускаться с задним либо полным приводом, но из-за более компактных батарей сможет проезжать без подзарядки около 600 километров, а не более 900, как i3. Ожидается, что официальные сообщения о новом BMW i1 последуют не ранее 2027 года.

На появление небольшого батарейного хэтча ранее уже намекали представители BMW. С переводом на электротягу концерн сможет расширить семейство 1-й серии, например, за счёт выпуска отсутствующей сейчас трёхдверной версии, а также создать М-вариант электрокара с полным приводом. Он с высокой долей вероятности окажется самой мощной «единичкой» в истории семейства.

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Нет, меньше i3 уже ни к чему
Не только электрокар, вообще компакты не нужны

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#Премиальные машины#BMW#1 серия#Электрокары#Автопром#Новинки
Комментарии
Комментарии1
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56 мин. назад
пока они наладят, китайцы уже четыре поколения поменяют
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