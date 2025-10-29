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Новости про BMW
M2
4,8
5 отзывов
54 с пробегом
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Самый компактный спорткар BMW M впервые получил полный привод
2
3 июня
Новости
Двигатель BMW M2, М3 и M4 сделали экологичнее, не меняя отдачу
2
8 мая
Новости
В BMW подготовили лимитированные версии купе М2 и спортбайков в одном стиле
1
27 апреля
Новости
BMW M2 CS после тюнинга стал мощнее Lamborghini Aventador
1
5 марта
Новости
700 сил и капот из карбона: BMW M2 доработали в G-Power
2
2 марта
Новости
BMW M2 получил комплект доработок для трека по цене Lada Aura
1
2 марта
Новости
BMW случайно подтвердил скорый выход M2 с полным приводом
1
1
27 февраля
Новости
Быстрейший в мире BMW M2 проехал по ночному Токио
4
21 января
Новости
Видео
Шесть конфискованных премиальных и люксовых машин продадут на аукционе
29 октября 2025
Новости
1100-сильный BMW M2 поездил боком по заводу BMW
8
3
24 октября 2025
Новости
Видео
Купе BMW 2 серии получило две ретроверсии в честь Южной Африки
3
10 октября 2025
Новости
Самый компактный спорткар от BMW M станет полноприводным
2
26 августа 2025
Новости
1
2
3
4
5
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