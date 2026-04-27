В BMW подготовили лимитированные версии купе М2 и спортбайков в одном стиле

В линейке BMW появились лимитированные версии купе М2 и спортивных мотоциклов S 1000 RR и М 1000 RR. Их стиль перекликается друг с другом, так что, возможно, кто-то из поклонников марки решит купить себе и машину, и байк. Однако купить их можно только в ЮАР, а сделано будет лишь по 10 экземпляров таких BMW.
- BMW M2 Coupe RR Edition своим названием прямо указывает на посвящение известной двухколёсной модели баварцев. Двухдверку можно купить только в полностью чёрном оформлении с неброскими красными акцентами снаружи и в салоне. В оснащение входит подвеска М Performance с занижением на 20 миллиметров. Колёсные диски разноразмерные: на 20 дюймов спереди и на 21 сзади.
- Лимитированной комплектации положен новый обвес. В него входит передний сплиттер, задний диффузор, спойлер на крыше и массивное антикрыло на крышке багажника. Установлена выпускная система Akrapovic. Построят пять машин с «механикой» и столько же с «автоматом».
- Особые мотоциклы назвали S 1000 RR M2 Edition и M 1000 RR M2 Edition. У них тоже строгий чёрный колер, красные вставки и выхлоп Akrapovic. Если на купе цены ещё не объявлены, то байки будут стоить 407 и 882 тысячи рандов соответственно. Это эквивалентно 1,83 и 3,97 миллиона рублей.
Польские тюнеры из NightRide и Bleumode иначе скрестили автомобиль BMW с мотоциклами — они поставили купе M3 первого поколения (Е30) на четыре спортбайка Suzuki, заменившие автомобилю колёса. Проект представили на недавней выставке в Германии.
Интересуетесь мотоциклами?
О да
Да, но не катаюсь
Вообще нет
Подождите
Новости загружаются