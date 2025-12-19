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Новости про BMW 3
серия
4,6
901 отзыв
29 новых
4 725 с пробегом
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Игры
Рассекречен BMW M Concept Neue Klasse — будущий седан M3 на батарейках
7
1
12 июня
Новости
За «капсульный» BMW из 1990-х хотят цену новой «трёшки»
4
4
7 июня
Новости
Концерн BMW подтвердил разработку нового универсала 3 серии
2
19 марта
Новости
Представлен электроседан BMW i3 с запасом хода 900 километров
3
1
18 марта
Новости
Эволюцию BMW 3 серии показали за 8 минут
14
5
19 декабря 2025
Новости
Видео
Новый BMW 3 серии вывели на испытания вместе с батарейным i3
27 ноября 2025
Новости
BMW 3 серии вышел в юбилейной спецверсии в честь 50-летия модели
4
18 ноября 2025
Новости
Нынешние купе и кабриолет BMW 4 серии и M4 задержатся на конвейере до конца десятилетия
1
5 октября 2025
Новости
Шестицилиндровые BMW стали мощнее и экономичнее
3
1
27 сентября 2025
Новости
Доработанный британцами BMW E21 стал претендентом на превращение в игрушку Hot Wheels
1
27 августа 2025
Новости
Авто.ру установил сразу два рекорда на фестивале фанатов BMW
4
1
5 июля 2025
Новости
Британец превратил BMW 320d в фургон и стилизовал его под М3
13
10 марта 2025
Новости
1
2
3
4
5
6
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