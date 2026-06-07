За «капсульный» BMW из 1990-х хотят цену новой «трёшки»

Первым владельцем автомобиля стал немецкий инженер, он купил машину в апреле 1995 года. Собственник практически не эксплуатировал седан и хранил его в закрытом гараже под покрывалом до своей смерти в 2016 году. После этого BMW некоторое время оставался в семье, а затем был выкуплен одной из нидерландских компаний.