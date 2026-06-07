За «капсульный» BMW из 1990-х хотят цену новой «трёшки»

В Нидерландах выставили на продажу седан BMW 320i в кузове E36 с пробегом лишь 424 километра. Продавец подчёркивает, что экземпляр 1995 года выпуска один из самых дорогих среди стандартных E36 на рынке, и обещает музейную сохранность. Цена «капсулы времени» составляет 51 500 евро (примерно 4 380 000 рублей), что сопоставимо с начальной стоимостью новой 3 серии в стране (чуть больше 58 000 евро).
- Первым владельцем автомобиля стал немецкий инженер, он купил машину в апреле 1995 года. Собственник практически не эксплуатировал седан и хранил его в закрытом гараже под покрывалом до своей смерти в 2016 году. После этого BMW некоторое время оставался в семье, а затем был выкуплен одной из нидерландских компаний.
- Выставленный на продажу экземпляр окрашен в тёмно-зелёный цвет Boston Green и оснащён 2,0-литровым рядным шестицилиндровым двигателем M52 мощностью 150 л.с., работающим в паре с «автоматом».
- В комплектацию входят легкосплавные диски Style 17, две подушки безопасности, борткомпьютер, магнитола с чейнджером на шесть кассет, задние парктроники и электрические стеклоподъемники всех дверей.
В мае купе BMW M3 2013 года выпуска с пробегом 140 километров продали на онлайн-аукционе за 200 000 долларов (примерно 14 800 000 рублей). Помимо статуса «капсулы времени» тот автомобиль примечателен редким исполнением Lime Rock Park Edition с ярко-оранжевым цветом кузова.
Что лучше купить за примерно одинаковую цену?
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