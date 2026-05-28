22-летний Land Cruiser 105 продают дороже нового Land Cruiser 300

На Авто.ру предлагают внедорожник Toyota Land Cruiser 105, выпущенный в 2004 году и проехавший с тех пор лишь 30 километров. Оценили «капсулу времени» в 21 000 000 рублей — это гораздо больше, чем стоит новый Land Cruiser 300 2026 года (12,2–17,8 миллиона в актуальных объявлениях).
- Внедорожник серого цвета находится в Абакане. По документам у него один собственник. Внешне и внутри автомобиль как новый, на некоторых элементах ещё сохранились защитные заводские плёнки.
- Land Cruiser 105 оснащён атмосферным 4,2-литровым дизельным мотором мощностью 131 л.с. (известный выносливостью мотор 1HZ), 5-ступенчатой «механикой» и полным приводом.
- Модель с индексом «105» — это особая ветка развития сотой серии. По конструкции рамы и зависимой подвески с неразрезными мостами спереди и сзади внедорожник ближе к Land Cruiser 80. Другими признаками утилитарной версии являются неокрашенные бамперы, штампованные диски, задние распашные двери и упрощённая задняя оптика.
Ранее в мае на Авто.ру появилась «капсула» совсем иного толка — 18-летний Porsche 911 с пробегом всего 1500 километров. Машину оценили в 10 миллионов рублей.
