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4,5
25 отзывов
20 новых
177 с пробегом
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Бывшее ателье Alpina представило вторую модель — это BMW M5 Touring
1
3
15 июня
Новости
В продаже появился BMW M5, переодетый в кузов из 1970-х
4
8 июня
Новости
BMW M5 сделают 1000-сильным по цене трёх Lada Granta
2
21 апреля
Новости
Рестайлинговый BMW M5 в стиле Neue Klasse заметили на Нюрбургринге
2
29 марта
Новости
Тюнеры добавили универсалу BMW M5 почти 200 сил
4
1
27 марта
Новости
В Москве в продаже появился редкий 34-летний BMW M5 в коллекционном состоянии
8
4
15 марта
Новости
BMW M5 с обновлением лишится привычной приборной панели
2
1
27 февраля
Новости
BMW 5 и 7 серий отзовут: замена салонного фильтра создаёт риск пожара
3
26 февраля
Новости
Электрокары BMW станут дальнобойнее, а мотор M5 дефорсируют
2
28 января
Новости
В Mansory сделали BMW M5 мощнее и агрессивнее
6
2
4 ноября 2025
Новости
Ателье Manhart прокачало BMW M5 до 910 лошадиных сил
4
3
6 сентября 2025
Новости
В продаже появились сразу три культовых спорткара из 2000-х, много лет простоявших в сарае
8
10
19 августа 2025
Новости
1
2
3
4
5
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