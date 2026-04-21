BMW M5 сделают 1000-сильным по цене трёх Lada Granta

Насколько можно судить по сообщению тюнеров, доработке подвергается исключительно бензиновая составляющая силовой установки BMW M5. 4,4-литровый V8 оснащают, к примеру, иным блоком управления, интеркулерами, карбоновым впуском и кастомным выхлопным трактом. В итоге с 727 л.с. и 1000 Нм отдача увеличивается до 1000 сил и 1250 Нм. Данные об изменениях в динамике «эмки» ателье не приводит.

Это самый серьёзный вариант апгрейда силовой установки BMW M5 от G-Power, но тюнеры предлагают и более бюджетные модификации, часть которых вообще не требует нового «железа». Выходная мощность седана и универсала от G-Power может составлять от 850 до 950 сил, а самый доступный пакет доработок оценили в 8 тысяч евро.