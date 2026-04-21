BMW M5 сделают 1000-сильным по цене трёх Lada Granta

Тюнинг-ателье G-Power анонсировало проект G5M Bi-Turbo, базой для которого становятся седан или универсал BMW M5 актуального поколения. Основное отличие от предыдущих вариантов доработки «эмки» — итоговая отдача силовой установки, которая достигает 1000 л.с. (практически как у Bugatti Veyron). Оценили модификацию в 31,3 тысячи евро, что примерно эквивалентно 2,77 миллиона рублей или стоимости трёх седанов Lada Granta в базовой комплектации.
- Насколько можно судить по сообщению тюнеров, доработке подвергается исключительно бензиновая составляющая силовой установки BMW M5. 4,4-литровый V8 оснащают, к примеру, иным блоком управления, интеркулерами, карбоновым впуском и кастомным выхлопным трактом. В итоге с 727 л.с. и 1000 Нм отдача увеличивается до 1000 сил и 1250 Нм. Данные об изменениях в динамике «эмки» ателье не приводит.
- Это самый серьёзный вариант апгрейда силовой установки BMW M5 от G-Power, но тюнеры предлагают и более бюджетные модификации, часть которых вообще не требует нового «железа». Выходная мощность седана и универсала от G-Power может составлять от 850 до 950 сил, а самый доступный пакет доработок оценили в 8 тысяч евро.
Собственную версию BMW M5 Touring в конце марта представило ещё одно немецкое ателье Manhart. В этом случае универсал может похвастать 910 л.с. Кроме того, тюнеры предложили для «эмки» несколько способов модификации ходовой части, но не стали трогать внешность — и без того, по мнению ателье, достаточно эффектную.
