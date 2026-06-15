Компания Bovensiepen, основанная той же семьёй, что придумала ателье Alpina, представила вторую модель после прошлогоднего купе Zagato. Это более практичный и менее эффектный внешне универсал 05 GT. Базой для него выступил BMW M5 Touring, но новинка Bovensiepen отличается доработанными внешностью и шасси, а также силовую установку с отдачей 800 л.с.
- Штатная архитектура силовой установки BMW M5 сохранена: это гибрид на основе 4,4-литрового V8. Однако если на баварском универсале она развивает 727 л.с. и 1000 Нм, то на 05 GT за счёт манипуляций с управляющим софтом отдача повышена до 800 сил и 1100 Нм. К двигателю прилагается облегчённый выпуск Akrapovič из титана, за счёт которого экономится 7,8 килограмма.
- Точные динамические характеристики пока не приводятся. В Bovensiepen утверждают, что 06 GT разгонится до 100 км/ч быстрее, чем M5 Touring, официальный показатель которого составляет 3,6 секунды, но максималка в 305 км/ч останется прежней.
- Для универсала разработали оригинальный передний бампер с увеличенным воздухозаборником, перекрытым сеткой из нержавеющей стали. Кроме того, 05 GT отличается новыми накладками на пороги и иными задними спойлером и бампером. Тюнеры будут комплектовать универсал более лёгкими, чем штатные, 21-дюймовыми колёсами с узнаваемым дизайном и шинами Pirelli, созданными специально для универсала. Опознать их можно по нанесённым на боковины литерам BOV.
- Модернизация шасси сводится к оптимизации точек крепления амортизаторов, применению альтернативных пружин Eibach и распорке стоек. Также обещаны кастомные тормозные механизмы, которые можно украсить надписью Bovensiepen в цвет основной окраски кузова. Интерьер компания предлагает дорабатывать при помощи дорогой кожи Lavalina, которой покрывают все точки физического контакта водителя с салоном — вплоть до контроллера iDrive.
- Стоимость универсала Андреас и Флориан Бовензипены публично не озвучивают.
Марка Alpina, сейчас входящая в состав концерна BMW на правах суббренда, в середине мая представила свою дебютную модель. Это концептуальное купе Vision BMW Alpina, в котором совместили традиционный V8 и интерьер от электрокаров BMW Neue Klasse.
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