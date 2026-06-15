Для универсала разработали оригинальный передний бампер с увеличенным воздухозаборником, перекрытым сеткой из нержавеющей стали. Кроме того, 05 GT отличается новыми накладками на пороги и иными задними спойлером и бампером. Тюнеры будут комплектовать универсал более лёгкими, чем штатные, 21-дюймовыми колёсами с узнаваемым дизайном и шинами Pirelli, созданными специально для универсала. Опознать их можно по нанесённым на боковины литерам BOV.