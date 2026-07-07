BMW M2 стал быстрее на Нюрбургринге с новым тюнинг-пакетом

Концерн BMW разработал для купе M2 официальный тюнинг-пакет под названием M Performance Track Kit. Он предназначен для большей адаптации спорткара для трекового вождения, и чтобы продемонстрировать это, BMW отправил купе с установленным пакетом на Нюрбургринг. Такой M2 оказался быстрее на полсекунды, чем заметно более мощный M2 CS.