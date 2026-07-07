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BMW M2 стал быстрее на Нюрбургринге с новым тюнинг-пакетом

Обновлён рекорд трассы среди компактных автомобилей
Новости
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Концерн BMW разработал для купе M2 официальный тюнинг-пакет под названием M Performance Track Kit. Он предназначен для большей адаптации спорткара для трекового вождения, и чтобы продемонстрировать это, BMW отправил купе с установленным пакетом на Нюрбургринг. Такой M2 оказался быстрее на полсекунды, чем заметно более мощный M2 CS.

  • BMW M2 CS установил рекорд Нюрбургринга среди компактных машин летом прошлого года, преодолев культовую трассу за 7 минут и 25,5 секунды. Нынешний результат — 7 минут и 25,068 секунды. При этом версия CS оснащается «шестёркой» на 530 л.с., тогда как обычный M2 комплектуют лишь 480-сильной версией этого мотора.
  • В заводской пакет для тюнинга входит набор аэродинамических улучшений — сплиттер, различные закрылки и регулируемое антикрыло с режимом для гоночных трасс. В подвеске применяются регулируемые амортизаторы. Особо отмечается, что установка M Performance Track Kit не лишает автомобиль допуска на дороги общего пользования. Оценили пакет в 23,5 тысячи евро.

В начале лета BMW M2 впервые получил модификацию с полным приводом. Ею сопровождают спорткар с усовершенствованной «шестёркой» с новой системой зажигания. Мощность двигателя осталась на прежнем уровне, но количество тяги выросло с 550 до 600 Нм. В разгоне до 100 км/ч полноприводный M2 оказывается на 0,3 секунды быстрее обычного.

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Хотели бы поставить на свою машину антикрыло?

Спасибо, я уже
Думаю об этом — явно станет круче
Нет, это баловство

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#Премиальные машины#Спорткары#BMW#M2#Рекорды#Тюнинг
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