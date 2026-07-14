BMW: покупатели нового X5 не будут съезжать с асфальта

По версии издания, такой подход может объясняться ещё и тем, что BMW планирует перепоручить езду по бездорожью некоей совершенно новой модели. Предположительно, концерн разрабатывает потенциального конкурента Mercedes-Benz G-класса и Land Rover Defender. По одной из версий, внедорожник будет основан на серьёзно модифицированной платформе X5, но станет крупнее и получит внутризаводское обозначение G74. Стратегическим рынком для такой модели инсайдеры называли Соединённые Штаты.