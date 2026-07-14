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BMW: покупатели нового X5 не будут съезжать с асфальта

Для любителей бездорожья BMW может выпустить отдельную модель
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Кроссоверу BMW X5 нового поколения не стали развивать вседорожные возможности, так как покупателям новинки они просто не интересны — они не будут выезжать на нём на бездорожье. Такое заявление, как пишет Autoblog, сделал один из топ-менеджеров концерна, Филип Кён, отвечающий за наиболее дорогой сегмент модельного ряда.

  • Развитие внедорожных возможностей X5 не входило в список приоритетных задач разработчиков нового поколения кроссовера. По словам Филипа Кёна, создатели кроссовера в первую очередь занимались, к примеру, улучшением его вместительности и комфортности, расширением моторной гаммы, а также повышением динамических характеристик и топливной экономичности.
  • По версии издания, такой подход может объясняться ещё и тем, что BMW планирует перепоручить езду по бездорожью некоей совершенно новой модели. Предположительно, концерн разрабатывает потенциального конкурента Mercedes-Benz G-класса и Land Rover Defender. По одной из версий, внедорожник будет основан на серьёзно модифицированной платформе X5, но станет крупнее и получит внутризаводское обозначение G74. Стратегическим рынком для такой модели инсайдеры называли Соединённые Штаты.

Ранее в BMW объяснили, почему X5 со сменой поколений лишился одной из наиболее востребованных конструктивных фишек — раздельной задней двери, чьи половины открывались вверх и вниз. По словам представителей концерна, с новым силуэтом X5 владельцам кроссовера, особенно невысоким, было бы очень неудобно грузить поклажу в багажник и доставать вещи оттуда.

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#Премиальные кроссоверы#BMW#X5#Курьёзы
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