VGV, SWM, JAC, GAC, Nio — трёхбуквенных автобрендов на российском рынке немало, но KGM — не очередной китайский новичок, а старый знакомый SsangYong с новым зарядом энергии. Связей с КНР у переформатированной корейской марки пока нет, да и схем с параллельным импортом фактически вернувшаяся к нам компания не использует: официальный ввоз, широкий модельный ряд буквально с порога и российская сборка в самой ближайшей перспективе. Мы познакомились со всеми четырьмя машинами KGM (модели марки на Авто.ру), уже доступными для покупки, и собрали главные факты, которые стоит учесть при выборе.

Для начала буквально минута базовой информации. Почти разорившаяся и обескровленная в конце 2010-х марка из Южной Кореи с 2022 года именуется KGM (KG Mobility) — не только в России, но и во всём мире. Историческое название SsangYong не потеряно и продолжает использоваться (например, в некоторых промо-материалах), но нынешний (корейский) владелец и держатель 61 процента акций компании предпочёл ребрендинг — имеет право, ведь вложенные в знаменитую марку инвестиции позволили ей остаться на плаву. А теперь ещё и зайти на наш изменившийся рынок сразу с четырьмя вседорожниками разных классов: от городского компакта размером с Крету до полноразмерного рамника уровня Haval H9. Какие это машины, что они предлагают и сколько стоят?