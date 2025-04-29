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Первый тест всех новинок KGM: какими получились четыре официальных «корейца»

Чем порадовали и удивили машины бывшего SsangYong
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VGV, SWM, JAC, GAC, Nio — трёхбуквенных автобрендов на российском рынке немало, но KGM — не очередной китайский новичок, а старый знакомый SsangYong с новым зарядом энергии. Связей с КНР у переформатированной корейской марки пока нет, да и схем с параллельным импортом фактически вернувшаяся к нам компания не использует: официальный ввоз, широкий модельный ряд буквально с порога и российская сборка в самой ближайшей перспективе. Мы познакомились со всеми четырьмя машинами KGM (модели марки на Авто.ру), уже доступными для покупки, и собрали главные факты, которые стоит учесть при выборе.

Для начала буквально минута базовой информации. Почти разорившаяся и обескровленная в конце 2010-х марка из Южной Кореи с 2022 года именуется KGM (KG Mobility) — не только в России, но и во всём мире. Историческое название SsangYong не потеряно и продолжает использоваться (например, в некоторых промо-материалах), но нынешний (корейский) владелец и держатель 61 процента акций компании предпочёл ребрендинг — имеет право, ведь вложенные в знаменитую марку инвестиции позволили ей остаться на плаву. А теперь ещё и зайти на наш изменившийся рынок сразу с четырьмя вседорожниками разных классов: от городского компакта размером с Крету до полноразмерного рамника уровня Haval H9. Какие это машины, что они предлагают и сколько стоят?

Оглавление

KGM Tivoli

Техника: 1,5 литра, турбо, 163 л.с., 6-ступенчатый «автомат», передний привод
Цены: от 3,59 до 4,19 миллиона рублей

Открывает российский модельный ряд «Кей-Джи-Эма» типично городская модель Tivoli. В мире это давно не новинка: премьера состоялась десять лет назад, и с тех пор 4,26-метровый пятидверный паркетник с задорной внешностью пережил пару рестайлингов. Но силовые установки Tivoli при обновлении не менялись.

Габариты KGM Tivoli — 4255х1810х1620 мм, колёсная база — 2600 мм. То есть корейский паркетник спорит с компактными Jetour X50, BAIC X35 и Chery Tiggo 4

Увы, опциональный полный привод в России для модели недоступен. Однако начинка у младшего из KGM неплоха: 1,5-литровый бензиновый турбомотор на 163 силы (260 Н·м) и классический «автомат» Aisin на шесть ступеней. Есть и спортивный ездовой режим, который включается одной из многочисленных кнопок в салоне, руль — с обозначенной обратной связью, а ходовая часть (с полузависимой задней подвеской) настроена интересно: энергоёмкая на ямах и грунтовках, она подначивает заложить вираж покруче, если попадается хороший участок цепкого асфальта. 

В сухих цифрах разгон Tivoli не впечатляет: около девяти секунд до сотни. При этом наддувная «четвёрка» не кричит и тянет достойно, а коробка не путается, когда и какая из передач необходима. Шумоизоляция не в пример большинству бюджетных соперников хорошая, а оснащение даже можно назвать богатым.

Нет, инкрустированный кнопками и крутилками грубый пластик салона не то богатство, которым одарит покупателя маленький KGM. Зато у модели есть двухзонный климат-контроль, подогрев руля (в дополнение к сиденьям) и регулировка колонки по вылету, штатная багажная шторка, кожаная обивка кресел, а также поддержка протоколов Apple CarPlay и Android Auto. 

Интерьер Tivoli простенький и пластиковый, но приятный на вид. Большая часть настроек всего и вся — кнопочная

Однако большинством перечисленных выше фишек богата лишь топ-модификация Icon, стоимость которой обескураживает — 4,19 миллиона рублей без учёта скидок. Базовый Tivoli City — без Карплея, подогрева «баранки», заднего подлокотника, восьмидюймовой медийки с тачскрином, камеры заднего вида, двухзонного «климата», диодного света и кожаных вставок в салоне — обойдётся в 3,59 миллиона рублей. Чем можно хотя бы попытаться оправдать эквивалент цены семиместного Geely Okavango? Корейским качеством, проверенной техникой, мощной начинкой с некоторым огоньком и, например, официальной гарантией в пять лет или 100 тысяч километров.  

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KGM Torres

Техника: 1,5 литра,  турбо, 163 л.с., 6-ступенчатый «автомат», передний либо полный привод
Цены: от 4,8 до 5,95 миллиона рублей

Модель, на которую делают главную ставку, намного свежее. В отличие от Tivoli, среднеразмерный (4,7 метра в длину) Torres дебютировал в 2022 году и до 2025-го небольшими партиями проникал в РФ по параллельному импорту. Теперь всё меняется: кроссовер доступен без «серых» схем и с пятилетней гарантией, а до конца года может начаться отвёрточная сборка на калининградском «Автоторе» — соглашение с площадкой уже достигнуто.

Габариты Torres — 4705х1890х1720, колёсная база — 2680 мм. Стильная новинка будет соперничать с Haval H7, Chery Tiggo 7 Pro и десятком других среднеразмерников в России

За счёт необычного дизайна Torres быстро запомнится в России. Но соперничество с десятками китайских среднеразмерников не сулит быстрых и ярких побед: в конкуренты этому «Кей-Джи-Эму» можно записать Haval H7 и Chery Tiggo 7 Pro, Geely Atlas и Changan CS75 Plus, BAIC X55 и Kaiyi X7. Тем не менее корейским происхождением и самобытным образом с интересными стилистическими решениями козыри Торреса далеко не исчерпываются. Пришедшая в Россию новинка предлагает приличной мощности турбодвигатель и полный привод с многодисковой муфтой BorgWarner на задней оси. Силовая установка — такая же полуторалитровая и 163-сильная, как на маленьком Tivoli, но максимальный крутящий момент на 20 ньютон-метров выше (280 Н·м). Базовая версия обходится двумя ведущими колёсами, а подключаемую заднюю ось можно получить, начиная с промежуточного исполнения Dream.

Наличие полного привода на кроссовере такого формата — преимущество, но не основное, тогда как дорожный просвет в 195 мм, тяговитый и довольно тихий двигатель, расторопная коробка и хорошо настроенная ходовая («МакФерсон» плюс многорычажка) значат куда больше. В городе шустрить на Торресе легко: между мотором и трансмиссией нет недопониманий, а на разгоне — неприятных пауз. Не выдыхается кроссовер и на скоростных магистралях, позволяя без сложностей держать высокую скорость и опережать тихоходов. Причём обтекающий угловатый кузов воздух почти не отзывается в салоне: приличная шумоизоляция со своей задачей справляется уверенно. Хороша и энергоёмкая подвеска, способная нивелировать дорожную мелочь и сглаживать грубые дефекты полотна. Правда, если двигаться быстро, а дорога петляет или идёт малозаметными глазу волнами, Torres чуть кренится и покачивается — не критично, но заметно.

KGM Torres дебютировал в 2022 году и выглядит свежим. В оформлении салона есть интересные детали вроде «парящей» консоли, а эргономических странностей не замечено

Комфорта хватает и в салоне, а сравнительно свежий дизайн позволяет «корейцу» соперничать с доступными в РФ «китайцами» по части обустройства интерьера. За исключением разве что «парящей» консоли между креслами эргономика не удивляет: пластик пытается казаться мягче и дороже, чем он есть, часть кнопок мигрировала в 12,3-дюймовый медиацентр, приборка — полностью цифровой щиток аналогичной диагонали, а в щелях прячется настраиваемая контурная подсветка. При этом неприятных сюрпризов не найти ни спереди, ни сзади: руль настраивается по высоте и вылету, сиденья обогреваются и вентилируются (диван — только обогревается), на заднем ряду есть оконные шторки, а пространства для ног достаточно. Вдобавок переднее пассажирское кресло можно отодвинуть кнопками на боковой части спинки. 

Багажник — 703 литра по умолчанию и 839 литров со снятым фальшполом — прикрывается рулонной шторкой, а для загрузки вещей крупнее чемоданов диван складывается в ровный, без ступеньки пол. Поругать внутренний мир KGM можно разве что за обилие твёрдого пластика, недостаточную яркость экранов (меню русифицировано — за это спасибо) и отсутствие панорамной крыши или хотя бы люка в топ-версии. Для вас это некритично? Тогда проблемой останется лишь цена. 

Если не прибегать к трейд-ину, то отдать за KGM Torres в России придётся минимум 4,8 миллиона рублей. Полный привод доступен в обмен на 5,65 миллиона, а топовое исполнение Icon Brown с симпатичным коричневым салоном по цене — 5,95 миллиона — сопоставимо с крупноформатным премиумом из КНР. 

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KGM Korando

Техника: 1,5 литра, турбо, 163 л.с., 6-ступенчатый «автомат», передний или полный привод
Цены: от 4,04 до 5,04 миллиона рублей

Отметивший шесть лет на рынке Korando — ещё один среднеразмерник в российской линейке KGM. Без авангардных решений в дизайне и обустройстве салона, но с теми же узлами, что на потенциальном манимейкере. При длине 4,5 метра модель встаёт в гамме между Торресом и Тиволи, а в прямые соперники получает целую роту кроссоверов Chery, Haval, Geely, Jetour, BAIC и так далее. Подход к сердцам покупателей всё тот же: через некитайское происхождение, богатое оснащение и полный привод в старших версиях. При этом фокус на клиента постарше очевиден: неброская внешность, «аналоговый» интерьер с физическими кнопками и небольшие по современным меркам экраны щитка приборов и медиасистемы. Обращений в меню ради настроек и калибровок автомобиль предполагает минимум.

KGM Korando лишь кажется крупным: габариты составляют 4450х1870х1620 мм, а колёсная база — 2675 мм. То есть кроссовер сопоставим с Haval Jolion и Omoda C5

«Железо» Korando идентично «Торресу»: полуторалитровый 163-сильный T-GDI с пиковой тягой в 280 Н·м, шестиступенчатый «автомат» Aisin и муфта на задней оси за доплату. Работать с полным приводом, равно как и менять ездовые режимы, водитель будет при помощи шайбы на центральном тоннеле, не залезая в инфоменю. Кнопками в салоне также включаются подогревы руля (настраиваемого по высоте и вылету), передних кресел (задний ряд, увы, холодный), а также их вентиляция. А не забитый разного рода настройками медиакомплекс с восьмидюймовым экраном и средненькой графикой предлагает Apple CarPlay и Android Auto. 

На ходу KGM Korando — само спокойствие и адекватность. Понятный с первых секунд дуэт мотора и коробки, мягкая и энергоёмкая подвеска, которую сложно расстроить и на плохом асфальте, и на дрянной грунтовке, а также лёгкий руль с щепоткой обратной связи — те вещи, за которые мы не раз хвалили другой некитайский бренд из Азии, Suzuki. Но в данном случае автомобиль вдобавок просторный, и если не считать отсутствующую «панораму», — ещё и добротно оснащённый. Как и моделям уровнем выше, Korando адресованы обдуваемые кресла, двухзонный «климат» и набор электроприводов, а ещё — адаптивный круиз-контроль, беспроводная зарядка, кожаная обивка салона, набор ассистентов, включая удержание в полосе, мониторинг дистанции и другое.

Внутри Korando всё понятно-кнопочное, аналоговое и эргономически верное. Мягким и новым салон не кажется, но удобно устроиться внутри можно за пару мгновений

По цене Korando значительно доступнее «Торреса», но на фоне конкурентов из КНР всё так же недёшев. Базовая версия City с компромиссным набором оснащения оценивается в 4,04 миллиона рублей. Неплохо фаршированный вариант Dream с полным приводом доступен за 4,7 миллиона, не считая спецпредложений, а топ-исполнение Icon с четырьмя ведущими колёсами, электрорегулировками, вентиляцией, Карплеем, адаптивным «круизом» и штатом систем помощи водителю — это 5,04 миллиона рублей. 

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KGM Rexton

Техника: 2 литра, турбо, 225 л.с., 6-ступенчатый «автомат», полный привод
Цены: от 6,79 до 7,19 миллиона рублей

Флагман российской линейки KGM носит хорошо знакомое имя, но больше не предлагает мерседесовских агрегатов. В современной итерации Rexton — это рамный внедорожник с двухлитровым корейским бензиновым двигателем (на родине марки доступен и дизель), независимыми пружинными подвесками (двойные поперечные рычаги спереди и многорычажка сзади) и приводом парт-тайм с жёстким подключением передней оси. Габариты 4850х1960х1825 мм позволяют компании записать в соперники Haval H9, Oting Paladin и даже премиальный Tank 500, но с точки зрения дизайна и оснащения «Рэкстон» всё-таки ближе к Хавейлу и Отингу.

Рамный Rexton — соперник Haval H9 и Oting Paladin. Габариты составляют 4850х1960х1825 мм, колёсная база — 2865 мм

Агрегат объёмом два литра, выдающий 225 сил и 350 ньютон-метров, не найти у компактных моделей KGM, хотя коробка передач на Rexton — та же самая шестиступенчатая, от Aisin. Только вместо язычка-селектора, как на Torres, её режимами заведует здоровый рычаг с размашистыми ходами: ухватился, провёл по непрямому пазу до «Драйва» — и мягко тронулся с места, чуть дрожа на неровностях большим высоким кузовом.

В поведении «Рэкстона» на дороге нет драйва — даже спортрежим, который активируется кнопкой у рычага, здесь называется Power и нужен для того, чтобы чуть взбодрить силовую установку. Зато невозмутимость автомобиля на ходу подкупает: мизер внимания к средним и крупным дефектам и тишина, которую благодаря изоляции и настройкам мотора не нарушает подкапотное бурчание. Сделать бы лёгкий руль чуть более густым, чтобы не поправлять траекторию мелкими импульсами, — и рамник можно записывать в магистральные вседорожники. 

Вне асфальта радует мягкая, всёпоглощающая подвеска, а лёгкость отвязанного от вибраций руля становится плюсом. Поиграться с оффроуд-настройками за этим самым рулём у владельца Rexton не получится: есть лишь передне- и полноприводный режимы плюс понижайка, активируемая шайбой на центральном тоннеле, а также ассистент спуска и отключаемый трекшн-контроль. Немного, но беспокоиться о том, пробьёт ли себе дорогу этот рамник с 20-сантиметровым просветом, в большинстве случаев не стоит.

Интерьер KGM Rexton выглядит недёшево, но гулкого пластика в отделке много. Ретроградам понравится умеренное количество кнопок и крутилок, покупателям помоложе — наличие крупного медиадисплея и цифровой приборки. Оба экрана — 12,3-дюймовые

Замах на Tank 500 с точки зрения салонного наполнения Rexton сомнителен, но поставить флагманский KGM рядом с полупремиальными моделями всё-таки можно. В пятиместной кабине просторно и мягко, отделка предусматривает натуральную кожу, пассажирам доступны электроприводы, подогрев и вентиляция (обитателям дивана — только подогрев), солнцезащитные шторки и система контроля качества воздуха. Водителю же адресованы два экрана по 12,3 дюйма, настраиваемый в двух плоскостях руль и дюжина направлений электроприводов сиденья. Багажник с двухуровневым полом — огромный. Но 1050 литров —результат компоновки: семиместные Rexton в России на текущий момент не представлены.

Стоимость? Что же, как подобает крупной, вместительной и мощной машине с внедорожными амбициями, Rexton недёшев. Но 6,79 миллиона рублей за базовую версию — ещё и следствие официального присутствия корейской марки в России. Начальное исполнение Dream за эти деньги оснащено прилично, но, если необходимо доукомплектовать автомобиль набором предупреждающих систем (вроде контроля слепых зон или ассистента полосы), боковыми подушками безопасности заднего ряда, оконными шторками или большими 20-дюймовыми колёсами, выложить за KGM Rexton придётся как за упакованный Tank 500 — 7,19 миллиона.

Возможность снижения цены за счёт трейд-ина и спецпредложений предусмотрена. Но, как и другие модели марки, большой, понятный и не полноценно премиальный внедорожник хранит не так уж много козырей, чтобы оправдать столь значительный прайс. И в этом, пожалуй, главное и единственное препятствие для KGM на нашем рынке. 

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Какая из моделей KGM заинтересовала больше?

Tivoli
Torres
Korando
Rexton

Фотографии: KGM

Характеристики KGM Tivoli

  • Комплектация

    Air 1.5 AT (163 л.с.)

  • Двигатель

    1.5 / 163 л.с / бензин

  • Коробка передач

    Автоматическая

  • Привод

    Передний

  • Кузов

    Внедорожник 5 дв. Air

  • Расход топлива

    8.3
    Все характеристикиКаталог автомобилей
    Характеристики KGM Torres

    • Комплектация

      1.5 AT (163 л.с.) 4WD

    • Двигатель

      1.5 / 163 л.с / бензин

    • Коробка передач

      Автоматическая

    • Привод

      Полный

    • Кузов

      Внедорожник 5 дв.

    • Расход топлива

      9.1
      Все характеристикиКаталог автомобилей
      Характеристики KGM Korando

      • Комплектация

        1.5 AT (163 л.с.) 4WD

      • Двигатель

        1.5 / 163 л.с / бензин

      • Коробка передач

        Автоматическая

      • Привод

        Полный

      • Кузов

        Внедорожник 5 дв.

      • Расход топлива

        8.2
        Все характеристикиКаталог автомобилей
        Характеристики KGM Rexton

        • Комплектация

          2.0 AT (225 л.с.) 4WD

        • Двигатель

          2.0 / 225 л.с / бензин

        • Коробка передач

          Автоматическая

        • Привод

          Полный

        • Кузов

          Внедорожник 5 дв.

        • Расход топлива

          10.4
          Все характеристикиКаталог автомобилей
          #Первый тест#KGM#KGM Korando#KGM Rexton#KGM Tivoli#KGM Torres#Новинки#SsangYong#Кроссоверы
          13
          Комментарии
          Комментарии64
          Войдите, чтобы комментировать
          29 апреля 2025
          Ждем хейтеров китайцев из комментариев в очередях за настоящими корейскими автомобилями
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          19
          29 апреля 2025
          С такими ценами,очередь за ними не выстроится
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          53
          30 апреля 2025
          buba465, Согласен. Можно за те же взять KIA новый.
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          1
          1 декабря 2025
          Олег Абубякиров, у них средние цены по рынку но качество куда лучше большинства
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          29 апреля 2025
          За 4.5 - 5 мультов есть много больших и более современных китайцев. Которые и по двигателю и по салону и по оснащению будут на порядок интереснее. Видимо ссан ёнг снова будет никому не нужен, с такими то ценами. Ждём очередного банкротства 😁
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          36
          29 апреля 2025
          timuraxunov, ага. Тот же самый проверенный уже временем Монджаро. 4.3 млн в флагшипе, 236 лошадей. Айсин 8 ступеней, 7.5 разгон до сотни, кожа, люки и прочее
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          13
          4 мая 2025
          timuraxunov, Современные китайские автомобили, к сожалению, не заслуживают до сих пор доверия. Посмотрите цену на вторичку на китайские тачки с пробегом 50-100к км - вдвое, а то и втрое падает цена!!!! Сейчас у тех тачек, что понакупили в 2022 году закончится гарантия и они нахрен никому не нужны окажутся. И посмотрите на корейские авто, которые с пробегом 200к продаются за нормальные деньги. Качество всё решает, а не цена. Деньги считать удел бичей
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          15
          6 мая 2025
          Зелёный минивэн, где вы находите китайские тачки на вторичке с пробегом 50-100ккм, которые дешевле вдвое втрое новых? Мониторю Авито и что-то такой ситуации не наблюдаю... Всякое старое говно типа Lifan X50 -да. А вот новые чанганы и хавалы - теряют в цене вполне умеренно.
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          2
          6 мая 2025
          Зелёный минивэн, а ссан ёнг давно доверия начал заслуживать?)))
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          2
          2 декабря 2025
          Алексей Стоянов, Был у меня Рекстон с 9го года по 15й, в то время за его цену ничего лучше купить ничего нельзя было, на мерсевских агрегатах да внешне был похож, но раза в два дешевле, ноль проблем с ним и что то мне подсказывает что они дольше и больше китая проедят
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          2
          29 апреля 2025
          Цена решает всё, они не пойдут.
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          22
          29 апреля 2025
          Не, ну а че, всего лишь 4-5-6-7 лямов! За машину прошлого века! Думаю, надо еще чуть цену поднять, раза в два!!! Ну чтоб вааааще ни одного дурака не нашлось в России!!! А то так вдруг и купят! Особенно впечатлила АКПП флагмана!!! Аж 6 передач! За 7лямов!!??? Вы серьезно????
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          24
          29 апреля 2025
          Китай будет предпочтительней, ценой, дизели и надёжность у китая растёт.
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          12
          29 апреля 2025
          С такими ценами в сторону корейцев даже не посмотрю.
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          15
          29 апреля 2025
          Очень плохая попытка. Будет уроком всем остальным.
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          6
          4 мая 2025
          Муртзаза К., напишите официальное обращение, раз такой умный. че ж свою контору по дистрибьюции авто не откроете
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          29 апреля 2025
          Саньенг уже заходил на российский рынок из-за соотношения цена/качество ушли, попытка #2 судя по ценникам будет ещё хуже
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          16
          29 апреля 2025
          Коричневое купе, цены при местной сборке были тогда вполне адекватные и качество норм
          Ездил на Актионе он же Корандо лизел 2 л с автоматом ,все было норм
          А ушли из-за очередного банкротства у себя на родине
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          4
          29 апреля 2025
          Я до сих пор езжу на рекстоне 1го поколения, аппарат только радует)
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          7
          29 апреля 2025
          После Тиволи и цены на него, дальше и не смотрел....
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          6
          29 апреля 2025
          Цены изначально уже не конкурентные ,особенно на Рекстон
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          6
          4 мая 2025
          Харитонов Петр, Прадо за 10 млн без какой-либо поддержки - очень конкурентное предложение, да?
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          1
          6 мая 2025
          Оранжевый пикап, прадо - это прадо. У прадика нет конкурентов. Если ты хочешь прадо - ты покупаешь прадо. А вот кто хочет ссан ёнг за 4+ мульта - вопрос очень хороший.. Ждём уникумов, которые это купят и будут с пеной у рта доказывать, какое грамотное вложение они сделали))
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          1 декабря 2025
          Алексей Стоянов, Рекстон купить более разумное решение, чем Прадо лохматых годов, за цену корейца это юудет год так 14-15й и пробег сильно за 150тыс, если честно и смысла в нём нет, расход конский, у Рекстона сейчас 2 л турбо, для повседневки и выездов в выходные хватать будет, так грамотное не грамотное решение, а вот по карману он меньше бить будет, да и это новое авто, понятно что и Прадик 250й интересный вариант, но он в два раза дороже, и привезут его по ПИ
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          2
          30 апреля 2025
          По дизайну не айс вообще, цены космические!
          Единственный плюс это нормальный автомат, но цена угробит продажи. Очень много конкурентов за эти деньги. Было бы 2-3 ляма, очередь была бы на год вперед.
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          5
          30 апреля 2025
          павел васильев, так наценка немалая. В Корее он стоит в 2 раза дешевле как и Китай
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          2
          30 апреля 2025
          С ценами ошиблись жестко
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          8
          30 апреля 2025
          Всё это провалится с оглушительным треском. Эти телеги ровно вдвое дороже китайцев. Сомневаюсь, что вдвое лучше. В общем - не взлетит 🤷
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          13
          30 апреля 2025
          Только сами корейцы в KGM почему-то не знают, что они официально присутствуют на рынке ПФ
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          1
          1 декабря 2025
          Егор Б., с чего вдруг? они официально в россии, сборку они в следующем году планируют у нас начать 
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          30 апреля 2025
          Дорого,неликвит
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          30 апреля 2025
          Очнредная партия садоаых одноразоввх тележек.
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          1
          30 апреля 2025
          Так и запишем. Не шмогла...
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          1
          1 мая 2025
          Ну и цена у них как у дорогих японских или немецких машин , задолбали с ценами 
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          2
          1 декабря 2025
          Виталий, ты видел сколько сейчас немцы стоят? Там вообще космос. И гарантий ноль потому что всё серое. А KGM официально, с сервисом и гарантией
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          1
          2 мая 2025
          Пущай постоят , попылятся .. Как и поля с "китацами ".Может подешевеют !
          Нам спешить некуда..
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          5
          2 мая 2025
          Удачи в современном капитализме!
          Поживем увидим, сколько будет продано.
          За такие деньги точно не возьму.
          Известные Китайцы (чтобы не было рекламы) предлагают 150 000 км или 5 лет гарантии и рассрочку 0% на 3 года при взносе 60% , а здесь какая замануха???
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          2
          3 мая 2025
          Был на презентации Торреса. Если коротко - такое барахло не может стоить 5.6 млн рублей…. Ручки управления сидениями из дешевого пластика с дизайном будто у гранты, короткая подушка сидения, разрешения экранов как у смартфона 2010х, камеры качества «домофон», ручка кпп хлипкая(хотя не ручка, а штырек» найти на ощупь его тот еще квест», электродоводчик заклинил на 2 открывании. Менеджер мне сказал мол это не ровня китайцам, это альтернатива параллельному импорту других корейцев))) я с ним согласен - современным китайцам он точно не ровня )))
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          7
          4 мая 2025
          ну и народ. читаю комменты и диву даюсь. вы нормальные? вы все привыкли к китайским фуфлайкам, которые поразили ваши мозги. алё! вспомните, что такое нормальная машина, что такое нормальное обслуживание, что такое качественная сборка и металл! "цена решает" офигеть эксперты. а размотаться на трассе в китайской фольгированной консерве как перспектива?
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          12
          4 мая 2025
          Оранжевый пикап, дададаа! именно! полностью согласен! все, как с ума посходили со своими китайскими поделками. А помните, как пару лет назад народ писал "фуу ржавеющий автопром! мы - да никогда!" - а сейчас самые поганые жолионы с черри тиго себе под мягкое место купили.. никакого уважения к себе просто))
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          3
          6 мая 2025
          Оранжевый пикап, вы реально эти дрова нормальной машиной считаете? АллЁ (как писал выше пикап) Вы вообще имеете представление о нормальных автомобилях? Это корейское изделие как не имело популярности в первом своём заходе в России так и сейчас будет провал, с такой ценой и лично для меня очень сомнительным качеством и смешной гарантией 100тк 🫣. San Yong никогда не был в России популярным автомобилем и никогда не славился как вы пишите корейским качеством, прошу не путать с марками KIA и Hyundai.
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          3
          6 мая 2025
          Сергей, для меня запомнилось знакомство с Ssang Yong New Actyon в 2015 году. Когда я тестю на эту машину подбирал обычный радиатор охлаждения... Вариантов неоригинала было НОЛЬ! В то время как на Фокус2 было несколько десятков вариантов. Оригинальный радиатор на этот ссанг йонг стоил неадекватных денег и альтернатив не было. Содержать такой автомобиль - то ещё удовольствие...
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          1
          4 мая 2025
          Ура, наконец стали выходить обзоры на KGM. Месяц назад узнал об этой марке, с тех пор все никак не могу поверить, что корейцы в рф теперь официально. Я лично не могу в сторону китайского автпрома смотреть. Я не доверяю всё равно. Товарищ Чанган Юни К купил - год прошел и отвалилось уже: вентилятор радиатора, скрипы появились, мультимедиа тупит, оптика задняя шалит. Всё гарантийные случаи, но дилер кормит завтраками
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          1
          4 мая 2025
          Как же я кайфую, что корейские авто вернулись. Сейчас все владельцы китайских авто будут собирать слезы в тряпочку, с пеной у рта отстаивая своё глупое решение купить китайское ведро в 2022-2024))) Желаю удачи KGM от всей души, пойду запишусь на тест-драйв))
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          12
          4 мая 2025
          Синий внедорожник, а чего не написали, как вы ценам радуетесь?
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          7
          5 мая 2025
          Синий внедорожник, кайфуй.. корейцы не далеко ушли от китайцев..такое же ведро..с такими же болячками..
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          1
          6 мая 2025
          Синий внедорожник, чем конкретно эти корейские ведерки от третьесортного бренда лучше китайских?..
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          5 мая 2025
          лично я за такие деньги возьму лучше еще одну однокомнатную квартиру, а не эти ведра с болтами, которые в любом случае обесценятся по отношению к недвижимости..и из б.у. до 1 ляма можно найти найти нормальный экземпляр машины и ездить спокойно еще лет 5-10, пока мозги у производителей и продавцов этих новых машин на место не встанут, вкупе с теми из за кого такие цены..
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          6
          6 мая 2025
          Цены как на Лексус.
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          1
          1 декабря 2025
          Лев Николаевич, если бы у нас Лексус по такой цене продавали, за ними бы очередь до МКАД стояла. А у KGM хотя бы за эти деньги дают полный фарш и честный внедорожный характер
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          6 мая 2025
          Не смешно. При таких ценах совсем не смешно. При всем уважении к тому, кто вложил свои деньги в их производство. Даже те, кто их обслуживает, называют эту марку "ссаный йонг". На рынке полно автомобилей получше, чем эти и по более адекватным ценам. Даже не китайцев.
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          2
          7 мая 2025
          Круто!
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          7 мая 2025
          Круто!
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          7 мая 2025
          Круто!
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          2
          9 мая 2025
          Шансов нет.
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          1
          9 мая 2025
          Они никогда не были популярны в России!
          Rexton 7 миллионов 🤭😂🫣 
          При всем моём недоверии к китайцам Li6 5,5 стоит. 
          И малолитражка за 4 миллиона.🤨 Знакомый жене Togo 4 pro за 2 взял. Год эксплуатируют. Говорит: «… за это деньги норм…».
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          1
          5 июня 2025
          С одной стороны цена, безусловно, режет глаза. С другой - уже четвертый год живем в новых реалиях, и пора уже, наверно, привыкать. В те времена когда, скажем, Крузак стоил ~3.5 - 4 миллионов (~10 лет назад), Рекстон стоил под 2. Сейчас актуальный 300й Крузак 2025 года стоит в среднем 12-13 миллионов. Пропорционально ничего не изменилось. Хотя…. Появилось дофига приемлемых китайских машин, с которыми марке KGM ой как непросто будет конкурировать.
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          1
          15 июля 2025
          На это даже смотреть страшно!
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          1 декабря 2025
          Геннадий С, страшно это когда на заправку цены смотришь. А на KGM глянуть можно, ничего не отвалится)) В живую машины выглядят интересней
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          2
          12 сентября 2025
          За цену рекса можно паджеру спорт взять дизель новый 2.4 турбо. Нах это кг/ам нужен
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          1 декабря 2025
          DonCorleone, за Pajero Sport переплачиваешь в основном за имя а по комфорту, оснащению и удобству на каждый день Rexton сейчас реально приятнее и практичнее. Кореец дает больше за те же деньги, тише, мягче и обслуживать дешевле. Здесь он как раз очень здравый выбор.
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          2
          5 октября 2025
          Мало того ценник космос, так еще диллеры продают автомобили только с дополнительными услугами, подсовывают подписывать доп. соглашения, без данных услуг авто не продают. Будте оккуратней. На оставленную претензию на оффициальном сайте не отвечают. Интересно как будут дела обстоять с гарантийным обслуживанием автомобиля…
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          3 ноября 2025
          А мне вот нравится в Торрес,что кресла в натуральной коже, а остальное пластик, это довольно практическое решение, если есть маленькие дети в семье. Были авто с обивкой из натуральной кожи все места в салоне, красиво- бохато, то совсем не практично, особенно если кожа светлая. У кого есть дети, то меня поймут, все таки Торрес- семейный авто! И мультимедиа работают отлично, нет никакой заминки. Цена может и завышена, но брал со скидками, просто лучше все условия по ценам уточнять у менеджера не верить рекламе и брать у официальных продавцов с гарантией.
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          1 декабря 2025
          Рекстон за свои деньги отличный вариант: рамный, надежный, тянет как надо. KGM реально делает нормальные машины, кто ездил понимает
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