Знакомство с упрощённой Грантой, уход шинного гиганта из РФ и штрафы без скидок. Главное за день

Добрый вечер! Команда Red Bull Racing и подразделение Red Bull Advanced Technologies анонсировали разработку 1100-сильного трекового гиперкара, в котором будут применены технологии из Формулы-1. Модель выпустят небольшой серией со стартовой ценой 6 миллионов долларов. С нетерпением ждём премьеры, а пока переходим к другим новостям и свежим статьям Журнала Авто.ру.
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Упрощённая Lada Granta: первое знакомство
Сложная ситуация с поставками автомобильных компонентов негативно отражается не только на зарубежных брендах, наладивших выпуск машин в России, но и на отечественных производителях. Вот почему АвтоВАЗ был вынужден в очередной раз пересмотреть список оснащения базовой Гранты и выпустить упрощённую, или, как её ещё часто называют, «антикризисную» версию Classic’22. Мы познакомились с новинкой и узнали всё самое важное о ней.
Коллекционные Porsche, которым разрешили выехать в город
Бесценные классические спорткары и супермощные гоночные уникумы прошлых лет чаще всего обитают в частных коллекциях и крайне редко выбираются на волю. Даже потрогать эти дорогие машины могут лишь избранные, а уж встретить их на городских улицах вообще практически невозможно! Но одному фотографу всё же удалось вытянуть из закрытых гаражей сразу несколько знаковых Porsche и устроить им крутую городскую фотосессию на улицах Нью-Йорка!
Немного важных новостей
- Mahindra представила новый рамный внедорожник Scorpio-N.
- Шинный гигант Michelin объявил об уходе из России.
- В России предложили отменить скидки на штрафы для злостных нарушителей ПДД.
- Subaru Forester обзавёлся подогретой версией STI Sport.
Почитать перед сном
Вокруг Москвы есть много городов, которые прекрасно подходят для мини-путешествий на выходных. Одно из таких направлений — Калуга. Тут можно посмотреть редких птиц и животных, побывать в музее космонавтики, а также сходить в крупнейший арт-парк Европы! Найдутся интересные места и для любителей чего-то необычного. Рассказываем, куда сходить, а также где остановиться и поесть.
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О малоизвестном (пока) широкой публике бренде Kangaroo Electro мы писали ещё весной — небольшая российская фирма выпускает электрический квадрицикл-фургончик под нужды предпринимателей. Это необычное и интересное предложение в сегменте бюджетной коммерческой техники, но может ли «Кенгуру» всерьёз соперничать с крайне популярным в развозных делах Ларгусом? Чтобы выяснить ответ на этот вопрос, мы устроили сравнительный тест практичных фургонов.
Кстати!
Месяц назад мы спросили, что вы, наши дорогие читатели, думаете о возрождении «Москвича» и каким видите его будущее. Настало время подвести итоги опроса!
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