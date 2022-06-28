Знакомство с упрощённой Грантой, уход шинного гиганта из РФ и штрафы без скидок. Главное за день

Вокруг Москвы есть много городов, которые прекрасно подходят для мини-путешествий на выходных. Одно из таких направлений — Калуга. Тут можно посмотреть редких птиц и животных, побывать в музее космонавтики, а также сходить в крупнейший арт-парк Европы! Найдутся интересные места и для любителей чего-то необычного. Рассказываем, куда сходить, а также где остановиться и поесть.

***

О малоизвестном (пока) широкой публике бренде Kangaroo Electro мы писали ещё весной — небольшая российская фирма выпускает электрический квадрицикл-фургончик под нужды предпринимателей. Это необычное и интересное предложение в сегменте бюджетной коммерческой техники, но может ли «Кенгуру» всерьёз соперничать с крайне популярным в развозных делах Ларгусом? Чтобы выяснить ответ на этот вопрос, мы устроили сравнительный тест практичных фургонов.

