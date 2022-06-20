Долги по штрафам будут списывать автоматически

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В России вступил в силу закон, позволяющий списывать не оплаченные вовремя штрафы в автоматическом режиме. Как пишет «Парламентская газета», по новой схеме для взыскания не будет требоваться личное участие судебного пристава. Однако закон вводит для автоматического порядка ряд ограничений и предусматривает возможность обжалования списаний.
Московская Госавтоинспекция в мае нынешнего года провела несколько рейдов по выявлению водителей-должников. По итогам мероприятий было составлено более 43,5 тысячи административных материалов.
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