Оставить коммент

Эксперты признали ретромобили менее вредными для природы, чем электрокары

Долги по штрафам будут списывать автоматически

Новости

Дмитрий Елизаров

Комменты

В России вступил в силу закон, позволяющий списывать не оплаченные вовремя штрафы в автоматическом режиме. Как пишет «Парламентская газета», по новой схеме для взыскания не будет требоваться личное участие судебного пристава. Однако закон вводит для автоматического порядка ряд ограничений и предусматривает возможность обжалования списаний.

Читайте нас в Дзене!
  • Долги по штрафам будут списываться автоматически только в том случае, если обстоятельства нарушения и его виновник установлены безусловно и не вызывают никаких вопросов. Кроме того, закон вводит дополнительные идентификаторы должников — данные водительского удостоверения или свидетельства о регистрации транспортного средства, а также ИНН. Делается это для того, чтобы избежать списания долгов с полных тёзок нарушителей.
  • Если водитель всё же посчитает, что средства списаны ошибочно, это можно будет обжаловать — но уже не в автоматическом режиме. Жалобу нужно подавать приставу-исполнителю в суд по месту совершения исполнительных действий.
  • В 2021 году на водителей было наложено чуть менее 180 миллионов штрафов на общую сумму 128,3 миллиарда рублей. На конец года выплачено было 56,6% из них. По данным ГИБДД, которые приводит издание, более 80% штрафов оплачиваются в течение первых 20 дней, когда действует 50-процентная скидка.

Московская Госавтоинспекция в мае нынешнего года провела несколько рейдов по выявлению водителей-должников. По итогам мероприятий было составлено более 43,5 тысячи административных материалов.

Как считаете, правильное нововведение?

Комментарии

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
© 1996–2023 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании