Для тех, кто не планирует ехать далеко, классная зимняя рыбалка может состояться в ближайшем Подмосковье. Мы нашли несколько мест в разных направлениях от Москвы, где точно клюёт. Все они расположены в пределах 100 километров от МКАД.

Западнее столицы по Новорижскому шоссе располагается крупнейший рыболовный клуб Москвы — «Золотой сазан». Рыбалка здесь происходит в живописном месте с естественным проточным водоёмом в окружении сосен. Ловится карп, сазан, линь, форель, щука, сиг, белуга, осётр, карась и окунь. Для гостей на берегу оборудованы беседки. А также имеется магазин и прокат рыболовных снастей, ресторан и кафе, охраняемый паркинг. По желанию на месте опытные повара смогут закоптить для вас улов по особому рецепту.