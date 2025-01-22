Для одних зимняя рыбалка — любимое хобби, для других — сезонное развлечение, а для третьих — что-то новое и неизведанное. У заядлых рыбаков есть проверенные временем места, и чаще всего координаты этих локаций они держат в секрете. Но если вы ещё не нашли свою точку, то мы подскажем, куда отправиться для подлёдного лова в России. Некоторые из мест расположены достаточно далеко от столицы, а значит, вы сможете не только порыбачить, но и запланировать большое увлекательное автопутешествие. Как бы то ни было, наш гид подойдёт для рыбаков любого уровня подготовки, даже для новичков.
Особенности зимней рыбалки
Рыбалка в холодное время года требует скрупулёзной подготовки. Чтобы выход на лёд прошёл без проблем, стоит обратить внимание на некоторые моменты.
- Уделите особое внимание экипировке. Одежда должна быть тёплая, непродуваемая, но в то же время лёгкая, чтобы она не сковывала движения. Не забудьте про термобельё. Также серьёзно отнеситесь к выбору обуви — она должна быть водонепроницаемой. Перчаток лучше взять несколько пар.
- Для дополнительного тепла обзаведитесь грелками для рук и ног.
- Зимняя рыбалка, в отличие от летней, требует дополнительного снаряжения — ящик с крышкой-сиденьем, ледоруб, глубиномер, черпак или шумовка. Если планируется пассивная рыбалка, хорошо бы взять с собой палатку и обогрев. Также зимой для ловли используют особые снасти. Консультанты в профильных магазинах подберут вам как набор для новичков, так и приспособления для профессионалов.
- Отправляясь на рыбалку в другой город, обязательно ознакомьтесь с правилами рыбной ловли этого региона.
- Возьмите с собой термос с горячем чаем и перекус.
- Перед выходом на лёд проверяйте его прочность. Опасны места, где лёд меняет свой цвет. Сообщите близким, куда направляетесь, сбросьте координаты.
Где порыбачить зимой рядом с Москвой
Для тех, кто не планирует ехать далеко, классная зимняя рыбалка может состояться в ближайшем Подмосковье. Мы нашли несколько мест в разных направлениях от Москвы, где точно клюёт. Все они расположены в пределах 100 километров от МКАД.
Западнее столицы по Новорижскому шоссе располагается крупнейший рыболовный клуб Москвы — «Золотой сазан». Рыбалка здесь происходит в живописном месте с естественным проточным водоёмом в окружении сосен. Ловится карп, сазан, линь, форель, щука, сиг, белуга, осётр, карась и окунь. Для гостей на берегу оборудованы беседки. А также имеется магазин и прокат рыболовных снастей, ресторан и кафе, охраняемый паркинг. По желанию на месте опытные повара смогут закоптить для вас улов по особому рецепту.
Рыболовный клуб «Золотой сазан»
Адрес: Московская область, городской округ Красногорск, Новорижское шоссе, 29-й километр
Режим работы: ежедневно с 08:00 до 17:00
Тариф на рыбную ловлю: от 5000 рублей
Северо-восточнее Москвы в городском округе Щёлково находится база отдыха «Литвиново». Рыбалка осуществляется тут круглый год на четырёх озёрах. Водоёмы зарыблены карпом, осетром, щукой, окунем, форелью, сомом, белым амуром, сигом, плотвой, карасём и толстолобиком. На берегах оборудованы беседки с мангалами. Приехать сюда можно даже с пустыми руками, в аренду предоставляют весь необходимый инвентарь. За дополнительную плату выловленную рыбу для вас почистят, приготовят на гриле или закоптят.
База отдыха «Литвиново»
Адрес: Московская область, Щелковский район, сельское поселение Трубинское вблизи посёлка Литвиново
Режим работы: ежедневно с 6:00 до 17:00
Тариф на рыбную ловлю: от 2000 рублей
Если рассматривать локацию северо-западнее Москвы, присмотритесь к рыболовному клубу «Марлин». Он располагается в красивом месте Истринского района. Несомненный плюс для автолюбителя — отличная транспортная доступность. К месту ведут из столицы аж три трассы.
Особый уход за водоёмом создаёт прекрасные условия для жизнедеятельности рыб. В зимнее время здесь оборудуют противоморозные лунки и производят снегозадержание. Ловится карась, окунь, амур, сом и форель, а также крупные щуки. Из удобств — инструктаж по рыболовной ловле, приготовление улова, аренда снастей и тёплых беседок с собственным мостком и мангалом.
Рыболовный клуб «Марлин»
Адрес: Московская область, Истринский район, деревня Холмы
Режим работы: круглосуточно
Тариф на рыбную ловлю: от 4000 рублей
Куда поехать на рыбалку в Карелии
Карелия — рай для рыбаков. В этом регионе огромное количество водоёмов, к которым круглогодично стремятся любители тихой охоты. Зимой ловится щука, окунь, плотва, лещ. А особенно популярен в холодное время года налим. Самое большое рыбное разнообразие встречается на Ладожском и Онежском озёрах. Но и более маленькие водоёмы порадуют трофеями. Лучшее время для зимней рыбалки — первый и последний лёд — декабрь, январь и соответственно — март.
Как добраться до Карелии
Москву и Петрозаводск разделяют 1020 километров. Быстрее всего доберётесь по платной трассе М-11 «Нева». Стоимость проезда до Великого Новгорода — около 2540 рублей. После путь пройдёт по 41А-006 и Р-21 «Кола» вдоль юго-восточного побережья Ладожского озера. В таком случае на дорогу уйдёт около 11,5 часа. Альтернативный маршрут — по бесплатной трассе М-10 «Россия». Времени потратите больше, зато не устанете от монотонного пейзажа за окном, и будет возможность поразглядывать различные населённые пункты. С подробным описанием маршрута можно ознакомиться тут.
Где рыбачить в Карелии
Найти в Карелии рыболовную базу не составит труда. Выбор огромный — от скромных бюджетных вариантов до парк-отелей с развитой инфраструктурой. Отличный вариант для всей семьи — база отдыха «Лумиваара». Она находится на северо-западе Ладожского озера, возле знаменитых шхер. Помимо богатого улова, рыбаков манит здешняя красота природы. Зимой на Ладоге по льду можно добраться в такие места, которые недоступны в летнее время без катера или лодки. Поэтому остаться в этих местах с удочкой — одно удовольствие. База отдыха предоставляет всё необходимое снаряжение для зимнего рыболовства — ледобур, рыболовный ящик, удочки.
Рыбную ловлю можно совместить с другими развлечениями. Зимой в парк-отеле устраивают катание на ватрушках, лыжах и снегоходах, а также возят на экскурсии в Мраморный каньон или к водопадам. На территории отеля находится ресторан, где можно попробовать блюда карельской кухни — оленину на гриле, традиционный суп «Лохикейто», щи с белыми грибами, а также ряпушку по-карельски с картошкой по-домашнему.
База-отдыха «Лумиваара»
Адрес: Республика Карелия, Лахденпохский район, посёлок Харвиа
Стоимость аренды дома: от 8490 рублей
Стоимость рыболовного снаряжения: от 500 рублей
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Отправляясь в Карелию на машине, не упустите возможность насладиться другими зимними забавами региона — прогулками по заснеженным лесам, катанием на снегоходах и собачьих упряжках, а ещё попробуйте знаменитый тёплый травяной чай с калитками.
Хорошие места для зимней рыбалки в Астрахани
Астрахань — столица рыбаков. Поэтому здесь рыбалка популярна не только летом, но и зимой. Сезон начинается в конце декабря и заканчивается в феврале, до спада сильных морозов. В холодное время года рыба становится более упитанной, и поймать серьёзный трофей не составит труда. Зимой тут ловится судак, щука, окунь, а также встречается серебристый карась и густера.
Как добраться до Астрахани
Астрахань и Москву разделяют 1400 километров. Быстрее всего преодолеть это расстояние можно по трассе М-4 «Дон» до Каширы, а дальше по Р-22 «Каспий». Путь неблизкий, поэтому рекомендуем сделать привал в попутных городах — Тамбове или Волгограде.
Где рыбачить в Астрахани
Популярные для рыбалки места в Астрахани — Волго-Ахтубинская пойма и дельта Волги со всеми её протоками и заливами. Здесь очень легко найти дикое место и закинуть удочки. Однако зимой мы рекомендуем воспользоваться услугами профессиональных гидов, которые покажут безопасное место и сделают отдых комфортным, а главное — удачным.
Рыболовная база «Судачье место» — отличный вариант остановки как для новичков, так и для опытных рыбаков. Она находится на левом берегу реки Ахтуба в непосредственной близости от города Харабали. Это обеспечивает комфортную транспортную доступность на своём автомобиле. Если захотите остановиться прямо в пойме, лучше воспользоваться трансфером, так как ехать самостоятельно может быть небезопасно.
С одной стороны «Судачье место» окружено лесным массивом, с другой — лугами. Живописный пейзаж подойдёт не только для рыбалки, но и в целом для отдыха на природе.
На базе созданы комфортные условия для проживания с богатой инфраструктурой. На территории есть ресторан, баня и услуги рыборазделки. Вокруг много интересных точек для ловли, поэтому рекомендуем воспользоваться услугами егеря, чтобы результат оправдал все ожидания.
Рыболовная база «Судачье место»
Адрес: Астраханская область, Харабалинский район
Стоимость размещения: от 3400 в сутки
Стоимость услуг егеря: от 3000 рублей
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Отправляясь в Астраханскую область, посетите и саму Астрахань, а также её окрестности. Будет возможность насладиться этническим зодчеством, увидеть панорамные виды на озеро Баскунчак, где добывают соль, и удивиться советскому водораспределителю.
Где половить рыбу зимой в Мурманске
Зимняя рыбалка в Мурманской области подарит массу впечатлений от процесса. В этом регионе доступна морская, озёрная и рыбалка с берега. Оказавшись в этих краях, рекомендуем отправиться в северные воды и получить удовольствие именно от морского улова. Будет шанс выловить треску, а также морского окуня, камбалу, палтуса и зубатку. Если рассматриваете озёрную рыбалку, то особый интерес представляет семейство лососевых. Для зимней рыбалки в Мурманской области идеально пойдёт период с марта по май. Во многих регионах в это время в самом разгаре весна, а здесь — ещё зима.
Как добраться до Мурманска
Расстояние от Москвы до столицы Арктики — 1990 километров. Такой маршрут лучше всего преодолеть с одной остановкой на ночлег. Идеальный вариант для пит-стопа — Санкт-Петербург. До него удобнее всего и быстрее добраться по трассе М-11 «Нева». Стоимость проезда — около 3300 рублей. Далее путь пройдет по Р-21 «Кола» через Петрозаводск и до конечной точки.
Где рыбачить в Мурманске
Ловить рыбу в регионе можно почти везде. Зимой морскую рыбалку лучше всего вести с катера в компании опытных и знающих людей. Тогда улов точно будет богатый и в удовольствие. Можно присоединиться к рыболовному туру, они бывают разные по длительности — от одного до семи дней и с различным набором опций. Стартуют чаще всего в Териберке. Ещё один вариант — самостоятельно арендовать катер на день и отправиться с опытным капитаном. На борту всему научат и всё покажут. Поэтому даже если вы совсем новичок, бояться не стоит. Кстати, помимо рыбалки, во время прогулки на катере будет возможность увидеть китов.
Проблем с размещением в Териберке нет. Найти удобный вариант можно на Яндекс Путешествиях. Мы подробно писали про регион и рассказывали в том числе про хорошие местные отели и рестораны. Также подробно описали путь от Мурманска до морского посёлка.
Автомобильное путешествие на Кольский полуостров может стать классным и запоминающимся приключением. Здесь много мест, которые точно стоит увидеть хотя бы раз в жизни. Чего только стоят северное сияние и киты.
Подлёдная рыбалка на Байкале. Лучшие места
Байкал зимой — это удивительные виды, прозрачный лёд и, конечно же, увлекательная рыбалка. Сезон подлёдной ловли на озере стартует в декабре и продолжается до марта. Самый пик приходится на январь. Ловится более 50 видов рыб. В основном — омуль, хариус, сиг, таймень, осётр, плотва, голомянка, щука, налим и окунь.
Как добраться до Байкала
Путь из столицы до Байкала — сложный и долгий, но точно останется в памяти на всю жизнь. На маршруте вас ждут много интересных городов России и достопримечательностей. Расстояние между Москвой и Иркутском — 5200 километров. На восток ведут два маршрута. Первый — через Татарстан, Урал и Башкирию. Второй — через Северный Урал и Сибирь. Разница во времени между ними, учитывая размах путешествия, минимальная. Подробнее про каждый вариант маршрута, их плюсы и минусы, а также полезные советы в дорогу можно почитать в отдельном материале.
Зимой преодолеть такой маршрут непросто, особенно тем, кто едет рыбачить на Байкал впервые. Поэтому логичнее выбрать перелёт до Иркутска и уже на месте арендовать машину для свободного перемещения и перевозки рыболовного скарба.
Где порыбачить на Байкале
Байкал большой, проблем с местами здесь нет. Опытные рыбаки рекомендуют для подлёдного лова Ангару, Малое море, Северный берег Байкала, Чивыркуйский залив и Баргузинский залив.
Если не хотите самостоятельно искать место, воспользуйтесь однодневным рыбацким туром. Например, можно отправиться на остров Ольхон и поохотиться на байкальского омуля. У такого отдыха есть ряд преимуществ. Во-первых, рыбалка проходит внутри тёплого кемпинга на льду — это комфортно. Во-вторых, организаторы обеспечивают полную безопасность и проводят подробный инструктаж по подлёдной рыбалке, что особенно важно для новичков. В-третьих, вы точно не уедете без рыбы. Помимо прочего, в стоимость тура включён обед и мастер-класс по приготовлению строганины из омуля.
Если выберете этот вариант, остановиться удобнее всего в посёлке Хужир — отсюда стартует рыбацкий тур. Найти подходящий отель можно на Яндекс Путешествия.
Омулевая рыбалка на льду Байкала
Когда: по предварительной записи
Длительность: 6,5 часов
Стоимость: 13 000 рублей
Отправиться так далеко только ради рыбалки можно, но необязательно. Поэтому рекомендуем взять от путешествия максимум и посетить все самые классные места вблизи озера.
Все точки на карте
Чтобы вам было удобно выбрать место для зимней рыбалки, добавили все описанные точки на одну карту.
Фотография на обложке: Shutterstock