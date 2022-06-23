На Авто.ру продают новый кабриолет Mercedes-Benz, которому 25 лет. Очень дорого

В 16 миллионов рублей оценил владелец кабриолет Mercedes-Benz E-класса в 124-м кузове, находящийся в идеальном, если судить по фотографиям, состоянии. И речь идёт не о каком-то зарубежном аукционе. Машину выставили на Авто.ру, и она находится в Москве.