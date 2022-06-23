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Уникальный кемпер с отстёгивающейся от него лодкой пустят с молотка

На Авто.ру продают новый кабриолет Mercedes-Benz, которому 25 лет. Очень дорого

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Кирилл Малышев

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В 16 миллионов рублей оценил владелец кабриолет Mercedes-Benz E-класса в 124-м кузове, находящийся в идеальном, если судить по фотографиям, состоянии. И речь идёт не о каком-то зарубежном аукционе. Машину выставили на Авто.ру, и она находится в Москве.

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  • Чёрный кабриолет с чёрным кожаным салоном относится к числу последних выпущенных экземпляров. Базовый седан ещё в 1995 году уступил место преемнику в кузове W210. В комплектации присутствуют литые диски AMG, климат-контроль, заводская аудиосистема, электропакет.
  • А вот мотор скромный: выставленный на продажу Е-класс оснащён базовой атмосферной «четвёркой» 2.0 мощностью 136 л.с. Двигатель сочетается с 4-ступенчатым «автоматом», привод колёс у кабриолета задний.
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  • Запрашиваемая сумма за 25-летний E-класс объясняется двумя факторами. Во-первых, с момента выпуска в 1997 году, как уверяет продавец, машина проехала всего 50 километров. Такой же пробег виден на фотографии приборной панели. Во-вторых, редкий кузов кабриолет.
  • Сейчас цены на оставшиеся в наличии в России новые премиальные автомобили утратили актуальность. Однако раньше за 16 миллионов рублей можно было купить не самый базовый S-класс в последнем кузове W223.

В прошлом месяце Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut был продан на аукционе за 135 миллионов евро. Это абсолютный мировой рекорд цены для автомобилей. Машину продал заводской музей марки, а вырученные средства пустят на основание благотворительного фонда.

Верите в пробег этой машины?

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