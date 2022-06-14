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Компания Chevrolet показала спортивный электрокроссовер Blazer SS

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Дмитрий Елизаров

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Компания Chevrolet опубликовала первое полноценное изображение вседорожника Blazer EV, который станет серийным весной следующего года. Фото­графия даёт представление о том, как будет выглядеть электромобиль в заряженной моди­фикации SS. Никаких технических харак­теристик пока не обнародовано, но Chevrolet обещает поделиться недостающими деталями 18 июля.

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  • Электровседорожник выглядит иначе, нежели нынешний серийный Chevrolet Blazer с ДВС: компания утверждает, что новинка разработана «с нуля». У него, к примеру, более вытянутый силуэт, иное решение задних стоек кузова, развитые колёсные арки и почти вертикальные «решётка радиатора» с передним бампером.
  • Blazer EV получит характерную переднюю оптику с подсвеченным логотипом компании, а приметами версии SS должны стать разно­образные накладки, цветные вставки и колёсные диски.
  • Базироваться Chevrolet Blazer EV будет на той же платформе Ultium, что и, к примеру, Cadillac Lyriq. Этот электро­кроссовер в начале мая обзавёлся полноприводной модификацией, двигатели которой развивают 503 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Не исключено, аналогичной установкой укомплектуют и заряженный Blazer SS.
  • Основным конкурентом Chevrolet Blazer EV должен стать Ford Mustang Mach‑E. Этот электро­кроссовер располагает версией GT, которую оснащают 480-сильной силовой установкой. До 60 миль в час (96 км﻿/﻿ч) такой вседорожник способен ускориться за 4 секунды.

Помимо Blazer EV компания рассчитывает выпустить ещё один электровседорожник под названием Equinox. Он также появится в 2023 году, но, судя по всему, окажется доступнее Blazer. Прогнозируемая цена базовой версии — около 30 тысяч долларов.

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