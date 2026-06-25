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Американцы сравнили безопасность Chevrolet Blazer образца 1996 и 2026 года

Специалисты пришли к выводу, что за последние 30 лет машины стали намного безопаснее
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Страховой институт безопасности дорожного движения США (IIHS) провёл необычный краш-тест — в виде фронтального удара со смещением внедорожников Chevrolet Blazer 1996 и 2026 модельных годов. Машины столкнули на скорости 40 миль в час (около 64 км/ч), чтобы наглядно продемонстрировать прогресс в автомобильной безопасности за последние 30 лет. Результаты испытания зафиксировали критическую разницу в степени защиты людей в салоне.

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  • В ходе теста современный Chevrolet Blazer с несущим кузовом поглотил энергию удара передней частью, сохранив капсулу салона в целости, что обеспечило минимальный риск получения травм на водительском месте.
  • В то же время у рамного внедорожника 1996 года произошла масштабная деформация пассажирского отсека. Для ног манекена вообще не осталось места, а приборная панель и рулевое колесо сместились назад с такой силой, что ударили манекен по голове.
  • Организация IIHS начала независимые испытания в 1995 году из-за несоответствия государственных стандартов реальной статистике тяжёлых аварий. За три десятилетия институт последовательно внедрил тесты на боковой удар, переворот, а также усложненные фронтальные краш-тесты с малым перекрытием со стороны водителя и пассажира.
  • По расчётам исследователей, изменения в конструкциях автомобилей, внедрённые производителями ради получения высоких рейтингов IIHS, позволили спасти 48 352 жизни в период с 1999 по 2024 год. Также в IIHS заявили, что сегодня подавляющее большинство новых машин успешно проходят испытания.

Ранее в июне организация Global NCAP опубликовала результаты краш-тестов кроссоверов Haval Jolion и Kia Sonet 2026 года, проведённых в рамках программы по оценке безопасности автомобилей для африканского рынка. Базовые версии обеих моделей показали неудовлетворительные результаты по пассивной безопасности.

Удивлены результатом столкновения разных Chevrolet Blazer?

Да, не думал(а), что рамник так себя покажет
Нет, всё логично

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#Chevrolet Blazer#Краш-тесты#Безопасность
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