Американцы сравнили безопасность Chevrolet Blazer образца 1996 и 2026 года

Страховой институт безопасности дорожного движения США (IIHS) провёл необычный краш-тест — в виде фронтального удара со смещением внедорожников Chevrolet Blazer 1996 и 2026 модельных годов. Машины столкнули на скорости 40 миль в час (около 64 км/ч), чтобы наглядно продемонстрировать прогресс в автомобильной безопасности за последние 30 лет. Результаты испытания зафиксировали критическую разницу в степени защиты людей в салоне.
- В ходе теста современный Chevrolet Blazer с несущим кузовом поглотил энергию удара передней частью, сохранив капсулу салона в целости, что обеспечило минимальный риск получения травм на водительском месте.
- В то же время у рамного внедорожника 1996 года произошла масштабная деформация пассажирского отсека. Для ног манекена вообще не осталось места, а приборная панель и рулевое колесо сместились назад с такой силой, что ударили манекен по голове.
- Организация IIHS начала независимые испытания в 1995 году из-за несоответствия государственных стандартов реальной статистике тяжёлых аварий. За три десятилетия институт последовательно внедрил тесты на боковой удар, переворот, а также усложненные фронтальные краш-тесты с малым перекрытием со стороны водителя и пассажира.
- По расчётам исследователей, изменения в конструкциях автомобилей, внедрённые производителями ради получения высоких рейтингов IIHS, позволили спасти 48 352 жизни в период с 1999 по 2024 год. Также в IIHS заявили, что сегодня подавляющее большинство новых машин успешно проходят испытания.
Ранее в июне организация Global NCAP опубликовала результаты краш-тестов кроссоверов Haval Jolion и Kia Sonet 2026 года, проведённых в рамках программы по оценке безопасности автомобилей для африканского рынка. Базовые версии обеих моделей показали неудовлетворительные результаты по пассивной безопасности.
Удивлены результатом столкновения разных Chevrolet Blazer?
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