Американцы сравнили безопасность Chevrolet Blazer образца 1996 и 2026 года

В ходе теста современный Chevrolet Blazer с несущим кузовом поглотил энергию удара передней частью, сохранив капсулу салона в целости, что обеспечило минимальный риск получения травм на водительском месте.

В то же время у рамного внедорожника 1996 года произошла масштабная деформация пассажирского отсека. Для ног манекена вообще не осталось места, а приборная панель и рулевое колесо сместились назад с такой силой, что ударили манекен по голове.

Организация IIHS начала независимые испытания в 1995 году из-за несоответствия государственных стандартов реальной статистике тяжёлых аварий. За три десятилетия институт последовательно внедрил тесты на боковой удар, переворот, а также усложненные фронтальные краш-тесты с малым перекрытием со стороны водителя и пассажира.