Оставить коммент

Для ГИБДД не могут купить новые автомобили

Первый электрокроссовер Cadillac получит пожизненную гарантию в Китае

Новости

Дмитрий Елизаров

Комменты

Cadillac запускает в Китае продажи своего первого электровседорожника Lyriq. Для местного рынка ему изменят название, а стоить он будет чуть дороже, чем на родине. Однако, как пишет GM Authority, компания подготовила для Китая особые условия — например, пожизненную гарантию и бесплатное зарядное устройство.

Читайте нас в Дзене!
  • Cadillac Lyriq появится в Китае как Ruige. Для вседорожника предложат два варианта силовых установок. Базовый получит один электромотор на 340 л.с. и 440 Нм, топовый — по одному двигателю на каждой оси совокупной отдачей 503 л.с. и 710 Нм.
  • 100-киловаттная батарея обеспечит кроссоверу запас хода до 650 километров по местному циклу замеров. Таким образом, характеристики Cadillac Rioge практически совпадают с заявленными для американского Lyriq. Стоить новинка в Китае будет минимум 439 700 юаней или 65,4 тысячи долларов, тогда как на родине Lyriq стоит от 62 990 долларов.
  • Cadillac будет сопровождать кроссоверы для местного рынка пожизненной гарантией, которую распространят и на силовую установку. Кроме того, покупателям предоставят право бесплатной зарядки на общественных станциях в течение трёх лет на 1200 километров в месяц и подарят домашние зарядные устройства. Тем, кто захочет отказаться от последней привилегии, предоставят дополнительные 8 тысяч километров бесплатной зарядки. Наконец, в пакет включат 50 гигабайт интернет-трафика для бортовой медиасистемы.
  • По данным AutoHome, в оснащение кроссовера войдут 20-дюймовые колёса, трёхзонный климат-контроль, кресла с отделкой кожей наппа и электрорегулировками по 12 направлениям, а также система особо тонкой очистки воздуха.
  • Приём предварительных заказов в Китае Cadillac открыла в середине ноября и в течение некоторого времени получала примерно по тысяче заявок в неделю. Официальные продажи Lyriq/Ruige стартуют здесь в июле, собирают кроссовер на заводе в Шанхае.

В США на старте продаж Lyriq также пользовался повышенной популярностью. Первую «приветственную» партию вседорожника с одномоторной силовой установкой разобрали по предзаказам в сентябре прошлого года быстрее чем за 20 минут.

Ваш автомобиль ещё на гарантии?

Комментарии

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2023 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании