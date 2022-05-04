Электрокроссовер Cadillac Lyriq получил полноприводную версию

На этапе премьеры серийного кроссовера Lyriq располагал только одномоторной модификацией. Заднеприводная версия электрокара выдаёт 340 л.с., а 100-киловаттный аккумулятор обеспечит ему запас хода около 500 километров по стандарту EPA.

Издание предполагает, что двухмоторный Lyriq сохранит ту же батарею, и, соответственно, его запас хода окажется чуть меньше.