Оставить коммент

Появились фото интерьера недорогого заряженного седана Chery Arrizo 5 GT

Биржевые цены на бензин в России начали расти

Новости

Кирилл Малышев

Комменты

Минувшей весной биржевые цены на топливо в России показали значительное снижение. Однако в июне тренд сменился, и они снова перешли к росту, пишет «КоммерсантЪ».

Читайте нас в Дзене!
  • За три недели месяца тонна АИ-92 подорожала на торгах Петербургской биржи на 3,5% и достигла 41,9 тысячи рублей. Бензин АИ-95 прибавил не столь заметно: плюс 1,9%, до 44,9 тысячи за тонну. При этом за май биржевая стоимость бензина обвалилась до рекордно низких значений для этого сезона с 2016 года.
  • Эксперты связывают подорожание с двумя причинами. Во-первых, на рынке сократился избыток предложения, который образовался после введения санкций ЕС и США. Сейчас спрос растёт в связи с сезоном отпусков и популярностью автомобильного туризма по стране. Кроме того, увеличился экспорт по другим направлениям.
  • Во-вторых, существуют предпосылки к скорому изменению демпферного механизма. Если это случится, нефтяные компании станут получать от государства меньший объём компенсаций, и их маржа снизится.

Между тем в Европе и США цены на топливо бьют рекорды в другую сторону. В Чехии и США они достигли исторического максимума. А власти Венгрии даже ввели 60-процентную надбавку на АЗС для водителей из других стран.

Ждёте, что бензин на заправках подешевеет?

Комментарии

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
© 1996–2023 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании