Биржевые цены на бензин в России начали расти

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Минувшей весной биржевые цены на топливо в России показали значительное снижение. Однако в июне тренд сменился, и они снова перешли к росту, пишет «КоммерсантЪ».
Между тем в Европе и США цены на топливо бьют рекорды в другую сторону. В Чехии и США они достигли исторического максимума. А власти Венгрии даже ввели 60-процентную надбавку на АЗС для водителей из других стран.
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