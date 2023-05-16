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Знаменитый игрушечный багги увеличили в 10 раз — теперь на нём можно ездить по дорогам

На российской бирже рекордно подорожал бензин

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Дмитрий Елизаров

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Стоимость тонны бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже достигла исторического максимума, пишет ТАСС. Сейчас тонна топлива стоит 60 608 рублей. При этом бензин АИ-92 дорожает более быстрыми темпами, но рекордных значений его цена пока не достигла.

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  • Предыдущий биржевой рекорд АИ-95 поставил в сентябре 2021 года: тогда за тонну бензина этого типа платили 60 570 рублей.
  • В ходе торгов биржевая цена АИ-95 выросла на 1,72%, а стоимость тонны АИ-92 увеличилась на 1,91% — до 52 282 рублей.
  • Как именно скажется скачок стоимости на ценниках на обычных АЗС, пока неизвестно. За период со 2 по 10 мая средняя розничная цена автомобильного бензина в России выросла на 2 копейки — до 51,02 рубля за литр.
  • Агентство уточняет, что биржевая стоимость топлива растёт с прошлой недели. Однако эксперты рынка считают, что на рознице это не скажется, а причиной повышения на бирже называют общую неопределённость на внутреннем топливном рынке.

В январе в России составили рейтинг стран Европы по степени доступности топлива. Наша страна заняла в нём 17-е место, хотя в абсолютном исчислении в России почти самый дешёвый бензин среди европейских стран — дешевле только в Казахстане.

Замечали рост цен на бензин за последние недели?

Фото на обложке: Журнал Авто.ру

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