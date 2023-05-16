На российской бирже рекордно подорожал бензин

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Биржевые цены на бензин достигли пика с начала года, розничные пока держатся
Знаменитый игрушечный багги увеличили в 10 раз — теперь на нём можно ездить по дорогам
Стоимость тонны бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже достигла исторического максимума, пишет ТАСС. Сейчас тонна топлива стоит 60 608 рублей. При этом бензин АИ-92 дорожает более быстрыми темпами, но рекордных значений его цена пока не достигла.
В январе в России составили рейтинг стран Европы по степени доступности топлива. Наша страна заняла в нём 17-е место, хотя в абсолютном исчислении в России почти самый дешёвый бензин среди европейских стран — дешевле только в Казахстане.
Фото на обложке: Журнал Авто.ру
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