Биржевые цены на бензин достигли пика с начала года, розничные пока держатся

Однако цены на АЗС с начала года выросли незначительно: По данным Росстата, рост составил всего несколько копеек за литр. В Минэнерго считают, что колебания котировок на бирже и далее не отразятся на розничных ценах. Заправки «сохраняют достаточный уровень доходности». Того же мнения придерживаются и антимонопольщики.

Согласно статистике на начало года, россияне на среднюю зарплату могут купить 1059 литров бензина АИ-95. По этому показателю страна занимает 17-е место в Европе. При этом в отрыве от уровня доходов населения топливо у нас недорогое: дешевле только в Казахстане.