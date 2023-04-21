Оставить коммент

Электрический наследник Audi A8 станет самой мощной моделью бренда

Биржевые цены на бензин достигли пика с начала года, розничные пока держатся

Новости

Кирилл Малышев

Комменты

Биржевые цены на бензины марок АИ-92 и АИ-95 достигли максимума с начала года. При этом розничные цены на АЗС за тот же период практически не изменились, пишут «Ведомости».

Читайте нас в Дзене!
  • Оптовая стоимость растёт весь текущий год. За последние десять дней тонна АИ-92 подорожала на 7,5 процента  до 48 175 рублей. Идентичную динамику показал и «девяносто пятый» бензин: плюс 7,4 процента  до 53 878 рублей.
  • Эксперты связывают рост цен на бензин с началом сезона плановых ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах. Кроме того, увеличивается спрос на топливо в преддверии летнего сезона. Третьей причиной называют «изменение котировок внешних цен на бензин и дизельное топливо».
  • Однако цены на АЗС с начала года выросли незначительно: По данным Росстата, рост составил всего несколько копеек за литр. В Минэнерго считают, что колебания котировок на бирже и далее не отразятся на розничных ценах. Заправки «сохраняют достаточный уровень доходности». Того же мнения придерживаются и антимонопольщики.

Согласно статистике на начало года, россияне на среднюю зарплату могут купить 1059 литров бензина АИ-95. По этому показателю страна занимает 17-е место в Европе. При этом в отрыве от уровня доходов населения топливо у нас недорогое: дешевле только в Казахстане.

Смотрите на цены на АЗС?

Фото на обложке: donanimgunlugu.com

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2023 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании