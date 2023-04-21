Биржевые цены на бензин достигли пика с начала года, розничные пока держатся

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Биржевые цены на бензины марок АИ-92 и АИ-95 достигли максимума с начала года. При этом розничные цены на АЗС за тот же период практически не изменились, пишут «Ведомости».
Согласно статистике на начало года, россияне на среднюю зарплату могут купить 1059 литров бензина АИ-95. По этому показателю страна занимает 17-е место в Европе. При этом в отрыве от уровня доходов населения топливо у нас недорогое: дешевле только в Казахстане.
Фото на обложке: donanimgunlugu.com