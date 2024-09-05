Знаменитый разработчик раллийных машин создал мини-фургон для служб доставки

Сейчас Prodrive планирует собрать небольшую партию фургонов для испытаний в условиях реальной эксплуатации, после чего перейдёт к массовой сборке. К 2030 году фирма рассчитывает выйти на производство до 10 тысяч Evolv в год по цене 25 тысяч фунтов (около 33 тысяч долларов) за каждый.