Знаменитый разработчик раллийных машин создал мини-фургон для служб доставки

Британская инженерная фирма Prodrive известна своими спорткарами: она проектировала целый ряд знаменитых машин для разных видов гонок, включая ралли. Однако последним продуктом Prodrive стал концептуальный фургон — утилитарный электрокар Elm Evolv, разработанный для доставки «последней мили». Производство таких фургонов планируется начать в 2028 году.
- Первая модель бренда Elm (от Electric Last Mile) получилась чрезвычайно компактной: при длине 3251 миллиметр грузовичок имеет ширину 1447 миллиметров. Однако в его кузов в той половине, что ближе к кабине, войдут предметы высотой до 1,6 метра. Над задней осью имеется пространство, вмещающее грузы высотой до 1,2 метра. Общая грузоподъёмность — 450 килограммов при собственном весе 850 килограммов.
- Отдача силовой установки Elm Evolve пока не приводится. Тем не менее известно, что фургон оснащён 20-киловаттной батареей, с которой может проехать без подзарядки около 160 километров. Максимальная скорость лишь 80 км/ч, но разработчики считают, что таких характеристик для городских развозных функций вполне достаточно.
- Отличительной чертой фургона стала необычная одноместная кабина, напоминающая стакан как формой, так и площадью остекления. В Prodrive между тем утверждают, что Evolv удовлетворяет всем требованиям безопасности, которые предъявляются к категории L7e — именно так планируется квалифицировать новинку.
- Сейчас Prodrive планирует собрать небольшую партию фургонов для испытаний в условиях реальной эксплуатации, после чего перейдёт к массовой сборке. К 2030 году фирма рассчитывает выйти на производство до 10 тысяч Evolv в год по цене 25 тысяч фунтов (около 33 тысяч долларов) за каждый.
Свой электрический квадрицикл того же класса в 2025 году появится в России: батарейную новинку разрабатывают «Автотор» и Московский политех. Электромобиль, изображения которого появились на днях, планируется выпускать как в пассажирской, так и в коммерческой модификациях. Последняя, очевидно, предназначена для эксплуатации по тому же сценарию, что и Elm Evolv.
Купили бы себе машину с максималкой 80 км/ч?
А что, для города больше и не надо
Нет, этого слишком мало — всякое ведь может случиться
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