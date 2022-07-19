Россия поднялась в рейтинге стран Европы с самым доступным бензином

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Пятьдесят плюс: почему в России растут цены на бензин
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Россия улучшила позиции в рейтинге стран Европы с самым доступным бензином. Согласно очередному исследованию «РИА Новости», сейчас наша страна находится на 13-м месте, тогда как в начале года занимала 17-ю строчку. Изменения в списке аналитики связывают с ростом цен на топливо в европейских странах, называя ситуацию «острым энергокризисом».
Второе место по дешевизне бензина в аналогичных рейтингах наша страна занимает на протяжении нескольких лет: аналогичную расстановку с Казахстаном в качестве лидера фиксировали и в 2019, и в 2020 годах.
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