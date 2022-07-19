Россия поднялась в рейтинге стран Европы с самым доступным бензином

Больше всего топлива могут купить жители Люксембурга — 2031,7 литра при цене за литр, эквивалентной 120,8 рубля. На втором месте Великобритания: по сравнению с началом года бензин здесь подорожал примерно на треть, однако среднемесячная зарплата всё равно позволит купить 1459,1 литра бензина. На третьей позиции с отставанием всего в 9 литров — Нидерланды.