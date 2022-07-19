Оставить коммент

Упрощённая Lada Niva Bronto появится не раньше осени

Россия поднялась в рейтинге стран Европы с самым доступным бензином

НовостиДмитрий ЕлизаровКомменты

Россия улучшила позиции в рейтинге стран Европы с самым доступным бензином. Согласно очередному исследованию «РИА Новости», сейчас наша страна находится на 13-м месте, тогда как в начале года занимала 17-ю строчку. Изменения в списке аналитики связывают с ростом цен на топливо в европейских странах, называя ситуацию «острым энергокризисом».

Читайте нас в Дзене!
  • Рейтинг доступности аналитики агентства составляют, основываясь на средних ценах на топливо и размерах средних же ежемесячных зарплат в конкретной стране. Доступность исчисляется количеством литров бензина, которое житель страны может приобрести на одну зарплату.
  • Больше всего топлива могут купить жители Люксембурга — 2031,7 литра при цене за литр, эквивалентной 120,8 рубля. На втором месте Великобритания: по сравнению с началом года бензин здесь подорожал примерно на треть, однако среднемесячная зарплата всё равно позволит купить 1459,1 литра бензина. На третьей позиции с отставанием всего в 9 литров — Нидерланды.
  • Россия с показателем 1057,5 литра заняла 13-ю строчку рейтинга, уступив Казахстану, но опередив Италию. Средняя цена литра бензина в России, по данным аналитиков, не только не выросла, но и уменьшилась на 0,1%, составив 51,2 рубля. В начале года результат России составлял 927 литров.
  • Последние места списка из 30 стран заняли Латвия, Болгария и Румыния, в которой при цене бензина 111,1 рубля за литр на среднюю зарплату можно приобрести лишь 384,4 литра топлива.
  • В абсолютном исчислении самый дорогой бензин аналитики агентства обнаружили в Финляндии — 155 рублей за литр. В России топливо оказалось почти самым дешёвым: дешевле только в Казахстане при цене 28,2 рубля. Сильнее всего за полгода бензин подорожал в Австрии, Болгарии, Испании и Эстонии: во всех этих странах прибавка составила более 40%. Отрицательное значение роста стоимости топлива продемонстрировала только Россия.

Второе место по дешевизне бензина в аналогичных рейтингах наша страна занимает на протяжении нескольких лет: аналогичную расстановку с Казахстаном в качестве лидера фиксировали и в 2019, и в 2020 годах.

Согласны с тем, что в России бензин дешевеет?

Комментарии

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
© 1996–2023 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании