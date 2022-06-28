Почти половина россиян скептически отнеслась к возрождению «Москвича»

Опрос Журнала Авто.ру проводился 21 мая – 28 июня 2022 года, в нём принял участие 1681 человек.

Возобновить производство автомобилей на московском заводе власти рассчитывают уже в этом году. В бытность Renault площадка позволяла собирать меньше 200 000 машин в год. Однако представители вовлечённого в проект КамАЗа заявили о намерении увеличить мощности до 300 000 автомобилей.