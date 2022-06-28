Почти половина россиян скептически отнеслась к возрождению «Москвича»

Материал по теме
Факты о «Москвиче», которые вы, скорее всего, не знали
В Евросоюзе предложили отложить запрет бензиновых машин на 5 лет
Месяц назад Журнал Авто.ру запустил опрос среди читателей касательно их видения будущего завода «Москвич» и его машин. Результаты показали, что россияне хотят видеть «Москвичи» недорогими, доступными автомобилями, не готовы к электромобилям, а к идее возрождения бренда и будущему завода относятся со скептицизмом.
Возобновить производство автомобилей на московском заводе власти рассчитывают уже в этом году. В бытность Renault площадка позволяла собирать меньше 200 000 машин в год. Однако представители вовлечённого в проект КамАЗа заявили о намерении увеличить мощности до 300 000 автомобилей.
Комментарии
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий