Новый «Москвич» хотят купить 65% россиян

Примерно половина россиян положительно относятся к возрождению бренда «Москвич», а 65% из них готовы рассмотреть покупку автомобилей российской марки. Об этом свидетельствуют данные исследования холдинга «Ромир», пишет ТАСС. Однако какими будут новые «Москвичи», пока неизвестно.
- Причины, которые побуждают россиян к возможной покупке «Москвичей», оказались разными. 49% заявили, что готовы приобрести новинку, если она будет стоить дешевле аналогов, 47% — в случае, если под этой маркой будут продаваться «перелицованные» иностранные модели. Для 21% основным мотивом оказалось желание поддержать отечественного производителя.
- Самой серьёзной поддержкой возрождение «Москвича» пользуется среди жителей столицы. Строго положительно к процессу отнеслись 25% опрошенных, тогда как в регионах этот показатель составил 17%.
- Больше всего появлению новых «Москвичей» будут рады россияне в возрасте: среди опрошенных от 60 лет одобрили перезапуск марки 57% участников опроса, тогда как в возрастной группе от 18 до 30 лет — лишь 40%.
- В опросе участвовали 718 респондентов старше 18 лет в городах-миллионниках.
Какие именно автомобили будут выпускать на заводе «Москвич», пока неизвестно. В Минпромторге подтверждали, что руководство предприятия и российские власти ведут переговоры с потенциальными зарубежными партнёрами — в первую очередь из Китая. Согласно более раннему заявлению главы Москвы Сергея Собянина, на бывшем предприятии «Рено Россия» в перспективе наладят и сборку электромобилей.
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Будет зависеть от модельного ряда
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