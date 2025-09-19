Новый «Москвич» хотят купить 65% россиян

Самой серьёзной поддержкой возрождение «Москвича» пользуется среди жителей столицы. Строго положительно к процессу отнеслись 25% опрошенных, тогда как в регионах этот показатель составил 17%.

Больше всего появлению новых «Москвичей» будут рады россияне в возрасте: среди опрошенных от 60 лет одобрили перезапуск марки 57% участников опроса, тогда как в возрастной группе от 18 до 30 лет — лишь 40%.

В опросе участвовали 718 респондентов старше 18 лет в городах-миллионниках.

Какие именно автомобили будут выпускать на заводе «Москвич», пока неизвестно. В Минпромторге подтверждали, что руководство предприятия и российские власти ведут переговоры с потенциальными зарубежными партнёрами — в первую очередь из Китая. Согласно более раннему заявлению главы Москвы Сергея Собянина, на бывшем предприятии «Рено Россия» в перспективе наладят и сборку электромобилей.