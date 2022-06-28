В России предложили отменить скидки на штрафы для злостных нарушителей ПДД

В Госдуме доработали ко второму чтению законопроект, ужесточающий наказание за повторное управление автомобилем без «прав». Как пишет «КоммерсантЪ», таких водителей хотят лишить действующей в России 50-процентной скидки на оплату штрафа. Если закон будет принят в предложенном виде, платить полную сумму придётся как за первое, так и за повторные нарушения.
- Новые поправки вводят дополнение в действующую статью 12.7 КоАП, которая предусматривает ответственность за управление автомобилем без водительского удостоверения. Уже имеющаяся в ней часть 2 оговаривает среди прочих мер наказания штраф в 30 тысяч рублей за первый случай такого нарушения. Эту часть собираются дополнить запретом на применение скидки.
- Законопроект также предусматривает пополнение этой статьи новой частью 4 — она будет регулировать наказание за случаи, когда водитель без «прав» садится за руль повторно. За это вводится 100-тысячный штраф, и скидки у нарушителя также не будет.
- Российское законодательство уже предусматривает запрет на скидку при оплате штрафов за некоторые нарушения — например, управление автомобилем в нетрезвом виде. Однако ситуации, когда автомобилиста наказывают за вождение без «прав», в этот запрет пока не входят.
- По данным издания, по части 2 статьи 12.7 КоАП в 2021 году были привлечены к ответственности 94,4 тысячи водителей. Суды оштрафовали 38,8 тысячи из них на общую сумму более миллиарда рублей, прочим были назначены административные аресты и обязательные работы.
Законопроект, ужесточающий ответственность за вождение без удостоверений, принят в первом чтении 14 июня. Помимо крупных штрафов и арестов в рамках административного наказания, он вводит ещё и поправки в Уголовный кодекс. Например, злостных нарушителей предлагается наказывать штрафами до 300 тысяч рублей и лишением свободы на срок до 2 лет. Кроме того, в качестве дополнительной меры может появиться конфискация автомобилей.
Как считаете, действенная мера?
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