В России предложили отменить скидки на штрафы для злостных нарушителей ПДД

Российское законодательство уже предусматривает запрет на скидку при оплате штрафов за некоторые нарушения — например, управление автомобилем в нетрезвом виде. Однако ситуации, когда автомобилиста наказывают за вождение без «прав», в этот запрет пока не входят.

По данным издания, по части 2 статьи 12.7 КоАП в 2021 году были привлечены к ответственности 94,4 тысячи водителей. Суды оштрафовали 38,8 тысячи из них на общую сумму более миллиарда рублей, прочим были назначены административные аресты и обязательные работы.

Законопроект, ужесточающий ответственность за вождение без удостоверений, принят в первом чтении 14 июня. Помимо крупных штрафов и арестов в рамках административного наказания, он вводит ещё и поправки в Уголовный кодекс. Например, злостных нарушителей предлагается наказывать штрафами до 300 тысяч рублей и лишением свободы на срок до 2 лет. Кроме того, в качестве дополнительной меры может появиться конфискация автомобилей.