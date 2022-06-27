Самые высокие штрафы для водителей в России: полный список

Самые высокие штрафы для автомобилистов в России предусмотрены за нарушения, связанные с нетрезвым или нелегальным вождением, а также с коммерческими и грузовыми перевозками. А ещё более суровые наказания за многие нарушения прописаны для юридических лиц, суммы штрафов для компаний исчисляются сотнями тысяч рублей. Однако сегодня речь пойдёт о «письмах счастья», которые могут прийти простым водителям и очень сильно их опечалить.
Вождение в нетрезвом виде
Самая опасная категория нарушений. Помимо последствий для собственного здоровья и окружающих, за вождение в нетрезвом виде придётся заплатить самые большие штрафы, а то и сесть в тюрьму. Больше всего заплатят те, кто попался в пьяном виде за рулём после лишения прав за тот же проступок или получил судимость за пьяную езду.
Причём назначить высокий штраф за вождение в нетрезвом виде могут и на протяжении года после того, как водителю возвращают права по первому лишению. Если за этот год автомобилист снова попадётся пьяным, то будет наказан строже, чем в первый раз: штраф за повторное нарушение составляет 200–300 тысяч рублей, а точную сумму устанавливает суд. А если на водителя ранее было заведено уголовное дело за этот проступок, то штраф может достичь 500 тысяч рублей. Либо автомобилист отправится в тюрьму на срок до трёх лет. Это тоже определяет суд.
Если водитель попался пьяным за рулём впервые, то заплатит 30 тысяч рублей штрафа, а также лишится прав. Такая же сумма штрафа предусмотрена для собственника автомобиля за передачу управления нетрезвому водителю. Отказ от медицинского освидетельствования приравнивается к пьяной езде.
Вождение после лишения прав
Если водитель сядет за руль, будучи лишённым прав по другой причине — например, за выезд на встречную полосу, то он тоже заплатит 30 тысяч рублей штрафа. Такое же наказание предусмотрено за передачу автомобиля человеку, лишённому водительского удостоверения. Если инспектор обнаружит, что у водителя в принципе нет прав либо истёк срок их действия, то наказание попроще: от 5 до 15 тысяч рублей на усмотрение суда. Без прав в нашей стране управлять автомобилем может только ученик на учебной машине, если рядом сидит инструктор со вторым комплектом педалей.
Автомобиль без номеров или без регистрации
Езда без номерного знака в России наказывается строго. Даже если водитель случайно потерял номер в луже и не заметил этого, инспектор обязательно оштрафует его, если увидит на дороге. Наказание грозит и тем, кто пытается закрыть или скрыть номерной знак, либо передвигается на незарегистрированном автомобиле. Максимальный денежный штраф за все эти нарушения составляет 5 тысяч рублей. Ещё важно помнить, что отсутствие хотя бы одного номерного знака на машине уже приравнивается к езде без госномеров.
Уголовный кодекс предусматривает наказание за подделку государственного номерного знака для продажи автомобиля или его дальнейшей эксплуатации. Если вина доказана, водителя ждёт 80 тысяч рублей штрафа либо лишение свободы на 2 года, а также лишение прав.
Проезд на красный и нарушение правил проезда ж/д переезда
Штраф 5 тысяч рублей или лишение прав на год грозит тем, кто повторно проедет на запрещающий сигнал светофора или регулировщика. Причём вовсе не обязательно оба раза делать это на глазах у инспектора. Если первое нарушение зафиксировано камерой, то во второй раз всё равно придётся отдать 5 тысяч рублей.
Нарушением правил проезда железнодорожного переезда считается в основном проезд на запрещающий сигнал ж/д светофора. Чаще всего водители совершают такой проступок, когда на переезде отсутствует шлагбаум. Штраф за это — 5 тысяч рублей. Такую же сумму придётся заплатить за пересечение путей в неположенном месте.
Незаконная «мигалка» и знак «Инвалид»
Если водитель наклеил на автомобиль непонятные цветографические схемы, замаскировал машину под автомобиль госслужбы — его оштрафуют. Также штраф наложат, если автомобилист поставил на крышу световую лампу-«мигалку» без специального разрешения, наклеил знак «Инвалид», не имея на это права, либо установил опознавательный знак «Такси» без лицензии и документов.
Все эти нарушения квалифицируются одной и той же статьёй КоАП и предусматривают штраф в размере 5 тысяч рублей. Такое же наказание ждёт водителей, которые паркуют машину на местах, отведённых для остановки или стоянки автомобилей инвалидов.
Региональные штрафы за парковку и газон
В некоторых регионах России за нарушения ПДД предусмотрены более высокие штрафы, чем общефедеральные. Например, Москва и Санкт-Петербург штрафуют автомобилистов-физлиц за нарушения правил парковки на 3 тысячи рублей, а по России такие же штрафы составляют 1–2 тысячи рублей. Наказание в 5 тысяч рублей назначается столичным любителям парковаться на газоне, а в других регионах это нарушение «стоит» от 500 до 2 тысяч рублей. Столичные власти также накладывают штраф в 5 тысяч рублей на тех, кто вовремя не оплатил платную парковку в городе.