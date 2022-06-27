Самые высокие штрафы для водителей в России: полный список

Вождение в нетрезвом виде

Самая опасная категория нарушений. Помимо последствий для собственного здоровья и окружающих, за вождение в нетрезвом виде придётся заплатить самые большие штрафы, а то и сесть в тюрьму. Больше всего заплатят те, кто попался в пьяном виде за рулём после лишения прав за тот же проступок или получил судимость за пьяную езду.

Причём назначить высокий штраф за вождение в нетрезвом виде могут и на протяжении года после того, как водителю возвращают права по первому лишению. Если за этот год автомобилист снова попадётся пьяным, то будет наказан строже, чем в первый раз: штраф за повторное нарушение составляет 200–300 тысяч рублей, а точную сумму устанавливает суд. А если на водителя ранее было заведено уголовное дело за этот проступок, то штраф может достичь 500 тысяч рублей. Либо автомобилист отправится в тюрьму на срок до трёх лет. Это тоже определяет суд.

Если водитель попался пьяным за рулём впервые, то заплатит 30 тысяч рублей штрафа, а также лишится прав. Такая же сумма штрафа предусмотрена для собственника автомобиля за передачу управления нетрезвому водителю. Отказ от медицинского освидетельствования приравнивается к пьяной езде.