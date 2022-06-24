База данных ГИБДД о злостных нарушителях заработает с 1 июля

Опубликованный МВД приказ в части, касающейся «Витрины данных ГИБДД», не содержит сведений о том, кому и как будет предоставляться доступ к массиву информации. Не исключено, ведомство опубликует разъяснения позже.

Впервые о подобном сервисе в ГИБДД заговорили ещё в 2019 году. Тогда уточнялось, что сведения о нарушителях ПДД соберут в одной базе данных специально для каршеринговых сервисов, дабы не допускать водителей-рецидивистов к аренде автомобилей и снизить тем самым количество аварий с участием машин каршеринга.

Годом позже стало известно о возможности получения доступа к этой базе данных транспортными компаниями, в первую очередь таксомоторными — с той же целью повышения безопасности на дорогах. Каким образом будет осуществляться доступ, пока не уточняется. Запустить онлайн-сервис в МВД планировали ещё в прошлом году.