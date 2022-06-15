Работникам завода Dacia предложили по 27 тысяч долларов за увольнение

Румынская компания Dacia, входящая в структуру концерна Renault, предлагает работникам своего местного завода компенсации до 27,4 тысячи долларов (1,5 миллиона рублей) за добровольное увольнение. При этом, как пишет Autoevolution со ссылкой на неназванные источники, руководство компании отрицает возможность сокращения персонала. Новую кадровую политику официально связывают с необходимостью поддержки стратегии развития Renault.
- Единовременная выплата в 27,4 тысячи долларов предназначена только старейшим сотрудникам — тем, кто проработал на предприятии более 16 лет. В зависимости от стажа размер компенсации варьируется вплоть до 3360 долларов для тех, кто начал работать на румынском предприятии менее 2 лет назад.
- Таким способом Dacia хочет поддержать намерение головной компании разделить два направления бизнеса — производство автомобилей с ДВС и электрокаров. Сейчас на румынской производственной площадке работают почти 13 тысяч человек, но через два года их число может сократиться до 800.
- По другим данным, Dacia переводит сборку основного модельного ряда на свой завод в Марокко, где объявила о найме новых сотрудников. Как уверяет издание, производство здесь обходится дешевле, а логистика проще. Кроме того, уменьшение штата на румынской площадке может быть связано с выходом Renault с российского рынка.
Сейчас компания готовит к премьере сразу две новые модели — кроссовер Duster следующего поколения и более крупный вседорожник Bigster. Дастер при этом может лишиться дизельного мотора и традиционного полного привода, получив взамен гибридную силовую установку.