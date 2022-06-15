Работникам завода Dacia предложили по 27 тысяч долларов за увольнение

Единовременная выплата в

27,4 тысячи

долларов предназначена только старейшим сотрудникам — тем, кто проработал на предприятии более 16 лет. В зависимости от стажа размер компенсации варьируется вплоть до 3360 долларов для тех, кто начал работать на румынском предприятии менее 2 лет назад.