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«Китайский Аурус» выпустил бизнес-седан за 1,6 миллиона рублей

Электрический УАЗ Профи пойдёт в серию осенью, подорожав на 15%

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Кирилл Малышев

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Компания «Электромобили Мануфэкчуринг рус» подтвердила планы запустить в сентябре производство электрической версии грузовика УАЗ Профи. Ориентировочная цена по сравнению с моментом премьеры в феврале увеличилась на 15%, пишет портал RCI News.

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  • Изначально модель EVM Pro планировали продавать за 3,5 миллиона рублей. В худший для рубля период марта-апреля цену повысили до 4,8 миллиона. Теперь же, когда курс откатился к прежним значениям, производитель рассчитывает уложиться в 4 миллиона.
  • Соучредитель компании Илья Рашкин рассказал, что повышения не удалось избежать полностью из-за подорожавшей логистики. Кроме того, машина локализована в значительной степени, но не целиком. В плане инжиниринга российская составляющая 100%, а вот по стоимости достигает только 70%.
  • Портал Drom уточняет, что собираются использовать госсубсидию. Она станет распространяться на покупку электромобилей в кредит или лизинг. Выгода составит в случае EVM Pro 925 тысяч рублей. Таким образом, стоимость машины опустится почти до 3 миллионов.
  • Завод по соседству с возрождённым «Москвичом» практически готов. Сейчас на площадку завозится оборудование, набирается персонал. Электродвигатели и силовую электронику «Электро­мобили Мануфэкчуринг рус» намерена локализовать здесь же. Мощности рассчитаны на 1000 автомобилей в год, заложена перспектива расширения в два-три раза.
  • Компания заявляет, что у неё есть заказы на 450 электрических УАЗов. В будущем перевести на электротягу смогут и внедорожник «Патриот». Однако пока усилия сконцентри­рованы на сегменте LCV — там после приостановки поставок иномарок наметился провал предложения. Кроме того, пока нет решения по совмещению полного привода и электрической силовой установки.

EVM Pro на базе ульяновской полуторки представили 22 февраля. На одной зарядке он будет проезжать до 300 километров со скоростью до 80 км﻿/﻿ч. Полная масса не выйдет за границы категории В в правах, а везти машина сможет до тонны груза.

Дорого или дёшево?

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