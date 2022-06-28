Более половины российских автовладельцев ощутили на себе последствия санкций

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Угонов в России стало меньше, несмотря на негативные прогнозы
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53% российских автовладельцев столкнулись с негативными последствиями ситуации, сложившейся сейчас на российском авторынке. Об этом свидетельствуют итоги опроса «Открытие авто», которые приводит ТАСС. Чаще всего среди последствий упоминают подорожание страхования.
Некоторое время назад в России возродили марку «Москвич», хотя до сих пор неизвестно, какими будут эти автомобили. Согласно опросу, проведённому Журналом Авто.ру, только чуть более 20% российских водителей уверены, что проект ждёт успешная реализация.
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