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Nissan продлил простой завода в России до 1 октября

Более половины российских автовладельцев ощутили на себе последствия санкций

Новости

Дмитрий Елизаров

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53% российских автовладельцев столкнулись с негативными последствиями ситуации, сложившейся сейчас на российском авторынке. Об этом свидетельствуют итоги опроса «Открытие авто», которые приводит ТАСС. Чаще всего среди последствий упоминают подорожание страхования.

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  • Рост цен на страховки в качестве основной проблемы нынешней ситуации назвали 36% из тех водителей, которые уже испытали затруднения. Далее следуют дефицит запчастей и автомобилей, сложности с автокредитами и ремонтами, а с угоном автомобилей, всплеск которого прогнозировался неоднократно, столкнулся лишь 1% автомобилистов.
  • Спросили автовладельцев и о том, как они представляют себе будущее российского авторынка. 56% опрошенных посчитали, что россиянам придётся пересаживаться на отечественные модели. 46% заявили, что надо активнее покупать автомобили за границей и перегонять их на территорию России. При этом большинство участников опроса (78%) сказали, что ждут возвращения в страну европейских автобрендов в течение максимум двух ближайших лет, и только 10% считают, что они уже не вернутся никогда.
  • Что касается китайских производителей, то их автомобили однозначно готовы рассматривать к покупке 46% россиян и ещё 25% — при условии отсутствия альтернативы. Только 10% категорически заявили о нежелании приобретать автомобиль китайского происхождения, прочие либо уже обзавелись таковым, либо не определились со своим отношением.

Некоторое время назад в России возродили марку «Москвич», хотя до сих пор неизвестно, какими будут эти автомобили. Согласно опросу, проведённому Журналом Авто.ру, только чуть более 20% российских водителей уверены, что проект ждёт успешная реализация.

А вам уже довелось ощутить на себе санкции?

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