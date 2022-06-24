ГИБДД опасается ухудшения техсостояния автомобилей из-за нехватки запчастей

«На сегодняшний день и в интернете активно обсуждается, в СМИ, государственные чиновники и мы говорим о том, что, во-первых, нужно беречь собственные жизни, жизни окружающих, а для этого содержать по мере возможности в технически исправном состоянии транспортные средства, которыми мы владеем и которые выпускаются в нашей стране