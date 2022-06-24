ГИБДД опасается ухудшения техсостояния автомобилей из-за нехватки запчастей

Нехватка запчастей может привести к ухудшению технического состояния транспортных средств. Такое опасение высказал замглавы ГУОБДД МВД России Владимир Кузин, пишет ТАСС. Кузин напомнил, что от технического состояния транспорта напрямую зависит дорожная безопасность, в связи с чем призвал водителей тщательнее следить за состоянием своих автомобилей.
- Как отметил представитель МВД, нынешние социально-экономические условия будут оказывать существенное влияние на содержание транспорта.
- «На сегодняшний день и в интернете активно обсуждается, в СМИ, государственные чиновники и мы говорим о том, что, во-первых, нужно беречь собственные жизни, жизни окружающих, а для этого содержать по мере возможности в технически исправном состоянии транспортные средства, которыми мы владеем и которые выпускаются в нашей стране», — цитирует агентство заявление замглавы ГУОБДД МВД РФ.
Подорожание запчастей, зафиксированное Центробанком, привело к предложению регулятора расширить тарифный коридор по ОСАГО на 26% в обе стороны. Страховые компании уверены, что, если предложение будет принято, заметнее всего полис «обязательной автогражданки» подорожает для неаккуратных и неопытных водителей.
А что, запчасти действительно дорожают?
А вы, что ли, не видите?
Нет, это только слухи, всё нормально
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