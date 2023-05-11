В России хотят ввести госконтроль за оборотом подержанных запчастей

Оборот бывших в употреблении запчастей в России должен находиться под госконтролем. Об этом «РИА Новости» заявил директор департамента страхового рынка Центробанка Илья Смирнов. Основные причины для этого он видит в необходимости повышения дорожной безопасности и снижении риска угонов.
- По словам Ильи Смирнова, чаще всего для ремонта повреждённых в ДТП автомобилей требуются запчасти, напрямую не влияющие на ходовые качества и характеристики безопасности. Это, к примеру, кузовные детали и оптика. Однако судить, какое влияние могут оказать некачественный подержанный бампер или колёсный диск на безопасность при следующей аварии, могут только эксперты.
- Поэтому государство нуждается в методике оценки качества бывших в употреблении запчастей. «Требуется методика оценки качества таких деталей, чтобы отремонтированные бывшими в употреблении запчастями машины — а у таких деталей часто низкое качество — не были причиной новых аварий и человеческих жертв», — цитирует «РИА Новости» заявление представителя ЦБ РФ.
- Как отметил Илья Смирнов, в условиях дефицита запчастей в России может вырасти число угонов автомобилей. Поэтому государство должно контролировать не только качество, но и оборот подержанных деталей.
На фоне дефицита звучало предложение о создании в России целой индустрии по восстановлению и использованию бывших в употреблении деталей. Их предлагалось снимать с машин, отправленных на утилизацию. Кроме того, ещё в прошлом году участники системы ОСАГО настаивали на разрешении использовать такие запчасти при страховом ремонте автомобилей.
Деталь с «разборки» может стать причиной ДТП?
Фото на обложке: Журнал Авто.ру
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