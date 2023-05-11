В России хотят ввести госконтроль за оборотом подержанных запчастей

По словам Ильи Смирнова, чаще всего для ремонта повреждённых в ДТП автомобилей требуются запчасти, напрямую не влияющие на ходовые качества и характеристики безопасности. Это, к примеру, кузовные детали и оптика. Однако судить, какое влияние могут оказать некачественный подержанный бампер или колёсный диск на безопасность при следующей аварии, могут только эксперты.