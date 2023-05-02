Какие минусы есть у централизованной закупки деталей

Однако в альянсе готовы участвовать не все, так как от проекта может быть больше проблем, нежели выгод.

«Сама идея хороша на первый взгляд. Ведь при крупных партиях можно получить больший дисконт. То же самое касается логистики и прочего. Но в реальности запчасти ввозятся путём параллельного импорта, и любое укрупнение канала влечёт потенциальную угрозу новых санкций. До сих пор нет устойчивого канала с гарантией сроков поставки, с хорошей логистикой и полнотой заказа», — объясняет директор по сервису «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов.

Другой спорный момент, по его словам, заключается в том, что дилеры конкурируют между собой, и не все готовы становиться партнёрами по каким-либо проектам. Однако для разовых сделок схема с альянсом имеет смысл, добавляет Тимашов: «Объединяться для крупного заказа или производства запчастей, доставки партии, так сказать, по интересам — это может сработать. Создать большой альянс, слаженно работающий механизм — получится вряд ли».

В холдинге «Авилон» полагают, что альянс мог бы выручить дилеров при работе с заводами в Китае, но для других направлений он рискован.

«Всё зависит от того, откуда везти запчасти. Если подразумевается, например, импорт неоригинальных запчастей из Китая, то данная инициатива поможет упростить процедуру. Если мы говорим о заказных запчастях из Европы, то в этом случае возможности транспортной логистики достаточно ограничены, а время сборки такого груза для нескольких дилеров будет значительно выше», — убеждён директор по сервису и запасным частям группы Алексей Шпикалов.

О том, что дилерам нужно не только договориться, но и вложиться в создание единой структуры, говорит Олег Мосеев: «Договориться между собой крайне сложно, а если речь идёт о создании какого-то единого оператора, то его нужно содержать. По сути, надо создавать дистрибьютора запасных частей, а такие организации уже есть на рынке». Кроме того, эксперт уверен, что у крупных игроков рынка уже есть значительные собственные закупки, поэтому альянс будет интересен лишь мелким и средним дилерам.

Более того, рынок уже сегодня работает в условиях, когда несколько игроков договариваются о совместных закупках, утверждает Мосеев. Так, ряд небольших дилеров получает машины и запчасти через закупки холдинга «Ключавто», которые тот осуществляет в рамках параллельного импорта.

«Здесь можно поступить так же: если у дилера есть компетенции по закупкам определённой номенклатуры деталей, то создаётся пул дилеров, которые в этом участвуют. При этом важно, чтобы в этой истории была своя IT-инфраструктура, своего рода внутренний маркетплейс, где все участники видят свободные запчасти у других дилеров», — заметил Мосеев.