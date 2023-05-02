Российские автомобильные дилеры подумывают начать совместную закупку импортных деталей, чтобы уменьшить накладные и логистические расходы, которые заметно выросли после ограничения поставок иностранными компаниями. Теоретически это поможет удешевить компоненты, в том числе для конечного потребителя, а также сократить сроки поставок. Но многие эксперты не уверены, что такая схема закупок окажется рабочей. Разобрались, что предлагают дилерам и как они к этому относятся.
Что предлагают в РОАД
О том, что российские автомобильные дилеры готовы создать альянс для централизованной закупки запчастей, Журналу Авто.ру рассказал президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин. Он подчеркнул, что такое решение позволит существенно удешевить, упростить и систематизировать поставки автокомпонентов для членов РОАД, а также сделать запчасти более доступными для потребителей.
Подщеколдин напомнил, что сейчас дилеры столкнулись с очень серьёзным дефицитом запчастей по ряду иностранных автобрендов, покинувших рынок России. «Проблемы по запчастям серьёзные, и они продолжают усугубляться. Пока мы эти детали находим, но приходится их перекупать, к примеру, у дилеров в Оренбурге или Мурманске. Остались склады, но и они тают, дефицит растёт», — объяснил глава РОАД. По данным эксперта, уже сегодня в дефиците оказывается каждая третья-четвёртая деталь для гарантийного ремонта.
Идея совместных закупок зреет у дилеров давно, подтверждает основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев. Помимо очевидных плюсов в виде сниженной цены и упрощённой логистики, дилеры смогут легко обмениваться различными позициями товаров, которые оказались невостребованными в одном месте, но нужными в другом.
Какие минусы есть у централизованной закупки деталей
Однако в альянсе готовы участвовать не все, так как от проекта может быть больше проблем, нежели выгод.
«Сама идея хороша на первый взгляд. Ведь при крупных партиях можно получить больший дисконт. То же самое касается логистики и прочего. Но в реальности запчасти ввозятся путём параллельного импорта, и любое укрупнение канала влечёт потенциальную угрозу новых санкций. До сих пор нет устойчивого канала с гарантией сроков поставки, с хорошей логистикой и полнотой заказа», — объясняет директор по сервису «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов.
Другой спорный момент, по его словам, заключается в том, что дилеры конкурируют между собой, и не все готовы становиться партнёрами по каким-либо проектам. Однако для разовых сделок схема с альянсом имеет смысл, добавляет Тимашов: «Объединяться для крупного заказа или производства запчастей, доставки партии, так сказать, по интересам — это может сработать. Создать большой альянс, слаженно работающий механизм — получится вряд ли».
В холдинге «Авилон» полагают, что альянс мог бы выручить дилеров при работе с заводами в Китае, но для других направлений он рискован.
«Всё зависит от того, откуда везти запчасти. Если подразумевается, например, импорт неоригинальных запчастей из Китая, то данная инициатива поможет упростить процедуру. Если мы говорим о заказных запчастях из Европы, то в этом случае возможности транспортной логистики достаточно ограничены, а время сборки такого груза для нескольких дилеров будет значительно выше», — убеждён директор по сервису и запасным частям группы Алексей Шпикалов.
О том, что дилерам нужно не только договориться, но и вложиться в создание единой структуры, говорит Олег Мосеев: «Договориться между собой крайне сложно, а если речь идёт о создании какого-то единого оператора, то его нужно содержать. По сути, надо создавать дистрибьютора запасных частей, а такие организации уже есть на рынке». Кроме того, эксперт уверен, что у крупных игроков рынка уже есть значительные собственные закупки, поэтому альянс будет интересен лишь мелким и средним дилерам.
Более того, рынок уже сегодня работает в условиях, когда несколько игроков договариваются о совместных закупках, утверждает Мосеев. Так, ряд небольших дилеров получает машины и запчасти через закупки холдинга «Ключавто», которые тот осуществляет в рамках параллельного импорта.
«Здесь можно поступить так же: если у дилера есть компетенции по закупкам определённой номенклатуры деталей, то создаётся пул дилеров, которые в этом участвуют. При этом важно, чтобы в этой истории была своя IT-инфраструктура, своего рода внутренний маркетплейс, где все участники видят свободные запчасти у других дилеров», — заметил Мосеев.
Что будет с ценами на запчасти
С созданием альянса дилерам стоит поторопиться, поскольку аналогичный проект уже развивает крупный российский маркетплейс Ozon, говорит независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Аналогичные проекты могут запустить и другие классифайды, которые обладают большой сетью сбыта.
Однако автомобилистам, по мнению Бургазлиева, в любом случае не стоит ждать снижения стоимости запчастей. «Я не ожидаю, что цены на запчасти хоть как-то снизятся, потому что дилеры своей выгоды не упустят. Но если у того же "Озона" хватит компетенции охватить широкую номенклатуру запчастей, то они могут вполне заменить, к примеру, крупнейший российский интернет-магазин запчастей Exist, потому что имеют 14 тысяч точек выдачи», — резюмировал эксперт.
При этом в появлении нескольких подобных структур эксперты ничего плохого не видят. Если централизованно поставлять запчасти будут несколько компаний, то из-за конкуренции между собой они вынуждены будут снижать цены.