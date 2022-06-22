Центробанк предложил повысить границу тарифного коридора ОСАГО на 26 процентов

Банк России выступил с предложением расширить базовый тарифный коридор ОСАГО на 26% в обе стороны. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства. Таким образом, страховые компании будут устанавливать базовые тарифные ставки в диапазоне от 1646 до 7535 рублей. Расширение объясняется подорожанием запчастей. Когда именно изменения вступят в силу, пока неизвестно: общественное обсуждение предложения регулятора продлится до 28 июня.