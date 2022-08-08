Что происходит на Ижевском автозаводе, лучшие подержанные седаны и тест загадочного «китайца». Главное за день
Добрый вечер! Ежегодная «Неделя скорости», в рамках которой на высохшем соляном озере Бонневилль в США проводятся заезды быстрейших машин, отменена из-за непогоды: сильнейшие дожди частично затопили место проведения мероприятия. Участники были вынуждены увозить машины и оборудование, борясь с вязкой субстанцией, в которую превратилась соляная поверхность. Подождём рекордов скорости до следующего (если повезёт с погодой) лета, а пока переходим к другим новостям и свежим статьям Журнала Авто.ру.
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Первый тест загадочного FAW Bestune T77
Дела у старейшего автопроизводителя из Китая в России идут так себе: прошлые годы компания FAW топталась на месте. Первую половину 2022-го — время больших возможностей для китайских марок — фирма тоже почему-то не использовала. Ей не удалось даже взять рубеж в тысячу машин! И это несмотря на то, что скудный модельный ряд из пары заурядных кроссоверов разбавили ярким дизайнерским паркетником Bestune T77 с довольно привлекательным ценником. Но, быть может, российская публика ещё просто о нём не знает? Давайте знакомиться!
Куда уезжает Веста и когда выйдет электрический Ларгус
Автомобильное производство в столице Удмуртии с весны 2022 года фактически простаивает. Но страсти вокруг предприятия кипят нешуточные — то сотрудники зовут на помощь президента, то руководство обещает вот-вот запустить новую модель. Мы побывали на месте событий, пообщались с главой региона Александром Бречаловым, а также президентом АвтоВАЗа Максимом Соколовым и теперь рассказываем о судьбе «Лада-Ижевск» из первых рук.
Немного важных новостей
- Водителю электросамоката в Москве выписали три штрафа, а транспорт эвакуировали
- Ввоз иномарок в Россию через таможню Владивостока вырос на треть
- В России отозвали более 105 тысяч автомобилей Kia
- Американцы назвали лучшие 10-летние седаны, большинство из них — «японцы»
Почитать перед сном
Автомобилисты, которые в нетрезвом виде катаются на велосипедах или самокатах, рискуют остаться без водительских прав и даже получить тюремный срок. В России уже зафиксировано несколько подобных прецедентов. Мы разобрались, почему так происходит и кого могут остановить и проверить инспекторы ГИБДД.
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До конца лета ещё есть время для ярких, безумных и смелых поступков, в число которых непременно входит покупка машины. Какой именно? Конечно же, той, при взгляде на которую хочется разбить копилку вдребезги! Как обычно мы собрали семь интересных предложений на любой вкус и бюджет. И все эти крутые автомобили прямо сейчас продаются на Авто.ру!
Кстати!
Когда-нибудь видели автомобиль, который специально создавался для тех, кто любит покутить в пятницу вечером? А он есть! Рассказываем об удивительных фишках Honda Fuya Jo.
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