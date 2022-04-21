Чего лишились Лады, дефицит на вторичном рынке и автомобили в обмен на животных или древесину. Главное за день

Добрый вечер! На Авто.ру продают очень редкую «Волгу» — одну из 415 выпущенных экземпляров! 20‑летний седан пребывает в хорошем состоянии, однако его подвергли основательному тюнингу, что ставит под сомнение коллекционную ценность. Тем не менее владелец хочет за машину 3 млн рублей. Пока вы прицениваетесь, переходим к другим новостям и статьям Журнала Авто.ру за последние 24 часа.
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Что будет со вторичным авторынком
По мнению экспертов, в 2022 году российский рынок подержанных легковых автомобилей сократится на 20%. Активность на вторичке ожидается нешуточная, особенно в сегменте машин в возрасте до 3–5 лет, но и там будет наблюдаться дефицит. При этом продажи новых автомобилей, по самым оптимистичным сценариям, упадут вдвое.
Упрощённые Лады: чего лишились российские модели
Дефицит комплектующих и логистические трудности привели к тому, что ещё в разгар коронакризиса российский АвтоВАЗ заявил об «упрощении» своей модельной линейки. Сегодня, когда проблем стало ещё больше, число упрощённых Лад увеличилось: некоторые модели уже выпускаются, другие готовятся встать на конвейер. Что это за автомобили и каких компонентов в них будет не хватать? Рассказываем!
Немного важных новостей
- В Минприроды выступили против возврата к «Евро-0».
- Российские дилеры Cadillac и Chevrolet не могут получить предоплаченные машины.
- Представлен кросс-концепт Lincoln Star с раздвижным кузовом и запахом для настроения.
- У Changan появился седан размером с Toyota Camry: три типа двигателей и запас хода до 1200 километров.
Почитать (и поиграть) перед сном
Чаще всего автомобили, попадающие в рубрику «Не бит, не крашен», можно отнести к престижным или популярным маркам — кажется, именно такими машинами стараются заниматься недобросовестные продавцы. Но даже покупка недорогого и утилитарного автомобиля не самого раскрученного бренда может стать большим разочарованием. Разбираемся на примере нового героя рубрики — компактвэна Citroen.
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