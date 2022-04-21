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Citroen полностью откажется от выпуска минивэнов к лету 2022 года

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Дмитрий Елизаров

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Компания Citroen официально заявила о завершении «почти тридцатилетней» эпохи минивэнов: в июле нынешнего года будет прекращено производство модели Grand C4 Space Tourer. Отказ от этого сегмента производитель объясняет «изменившимися ожиданиями клиентов в отношении стиля и использования».

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  • Citroen Grand C4 SpaceTourer пока ещё собирают на заводе в Испании, однако приём заказов прекращён: упоминание о модели, к примеру, убрано с французского сайта марки. Тем, кто нуждается в автомобилях семейного класса, компания предлагает обращать внимание на новые C5 Aircross или C5 X, а также более крупный e‑SpaceTourer.
  • Первый минивэн у Citroen появился в 1994 году — им стала семиместная модель Evasion. Заменой этому вэну стал большой C8, а в 1999 году появился Xsara Picasso, который производитель называет революцией и одним из бестселлеров сегмента. Выпускали эту модель до 2012 года, общий тираж превысил 1 760 000 автомобилей.
  • Citroen C4 Picasso вышел на рынок в 2006 году. В 2013‑м сменил поколение, а ещё пять лет спустя модель переименовали в C4 SpaceTourer. Её производили в двух вариантах колёсной базы, но выпуск укороченной версии прекратился ещё в 2020‑м.
  • Кульминацией истории минивэнов Citroen называет 2007 год, когда было продано 330 тысяч экземпляров Xsara Picasso и С4 Picasso. Всего же за весь период производства автомобилей этого класса компания реализовала почти 4,5 миллиона вэнов по всему миру.

Модель C5 X, которую производитель называет одной из альтернатив минивэнам, Citroen представила в апреле прошлого года. По мнению французов, она является сочетанием положительных качеств седана, универсала и кроссовера. Стоит C5 X во Франции сейчас минимум 32 900 евро.

Как считаете, эпоха минивэнов прошла?

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