Citroen полностью откажется от выпуска минивэнов к лету 2022 года

- Citroen Grand C4 SpaceTourer пока ещё собирают на заводе в Испании, однако приём заказов прекращён:
упоминание о модели, к примеру, убрано с французского сайта марки. Тем, кто
нуждается в автомобилях семейного класса, компания предлагает обращать внимание
на новые C5 Aircross или C5 X, а также более крупный e‑SpaceTourer.
- Первый минивэн у Citroen появился в 1994
году — им стала семиместная модель Evasion.
Заменой этому вэну стал большой C8, а в 1999 году
появился Xsara Picasso, который производитель называет революцией и одним из
бестселлеров сегмента. Выпускали эту
модель до 2012 года, общий тираж превысил 1 760 000 автомобилей.
- Citroen C4 Picasso вышел
на рынок в 2006 году. В 2013‑м сменил поколение, а ещё пять лет спустя
модель переименовали в C4 SpaceTourer. Её производили в двух вариантах колёсной
базы, но выпуск укороченной версии прекратился ещё в 2020‑м.
- Кульминацией истории
минивэнов Citroen называет 2007 год, когда было продано 330 тысяч экземпляров
Xsara Picasso и С4 Picasso. Всего же за весь период
производства автомобилей этого класса компания реализовала почти 4,5 миллиона вэнов по всему миру.
Модель C5 X, которую производитель называет
одной из альтернатив минивэнам, Citroen представила в апреле прошлого года. По мнению французов, она
является сочетанием положительных качеств седана, универсала и кроссовера.
Стоит C5 X во Франции сейчас минимум 32 900 евро.