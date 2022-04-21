Citroen полностью откажется от выпуска минивэнов к лету 2022 года

Citroen C4 Picasso вышел на рынок в 2006 году. В 2013‑м сменил поколение, а ещё пять лет спустя модель переименовали в C4 SpaceTourer. Её производили в двух вариантах колёсной базы, но выпуск укороченной версии прекратился ещё в 2020‑м.