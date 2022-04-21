Что будет со вторичным авторынком России в 2022 году: прогнозы экспертов автобизнеса
Дмитрий СавостьянчикКомменты
По итогу 2022 года российский рынок подержанных легковых автомобилей сократится на 20%, считают эксперты автобизнеса, опрошенные «Коммерсантом». При этом продажи новых автомобилей, по самым оптимистичным сценариям, упадут вдвое.
- Активность на рынке автомобилей с пробегом сохранится из-за прекращения поставок, а также сильного снижения объёмов выпуска новых машин, даже российских марок.
- На этом фоне фокус покупателей сместится на вторичный рынок. Максимальный спрос будет на свежие (до 3–5 лет) автомобили. Однако и на вторичном рынке будет наблюдаться дефицит, особенно ликвидных предложений.
- Поставки новых машин из-за границы могут возобновиться не раньше середины этого года. Сейчас склады дилеров практически не пополняются, а реальные продажи автомобилей в первой половине апреля оказались почти втрое ниже, чем в первой половине марта.
- Также российские автопроизводители столкнулись с большими сложностями в логистике компонентов: многие поставщики отказались от бизнеса на местном рынке, а логистические цепочки сильно усложнились из-за санкций.
- По прогнозу Ассоциации европейского бизнеса, по итогам года россияне купят не больше 850 тысяч новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей — на 50% меньше, чем в 2021 году. И это при условии, что производство машин в стране возобновится в ближайшее время.
- Сейчас в России работают только четыре автозавода — это «Автотор», «Мазда Соллерс», УАЗ и «Хавейл Мотор Рус». С 25 апреля к работе вернётся АвтоВАЗ, сотрудники которого сейчас находятся в корпоративном отпуске. В первой половине мая на «корпоративные выходные» уйдут сотрудники Ульяновского автозавода.
Из-за резкого роста цен на новые автомобили на протяжении последних двух лет, а также их дефицита на фоне нехватки ряда автокомпонентов покупательская активность стала смещаться в сторону «вторички» ещё в начале 2021 года. По данным Авто.ру, сейчас средняя цена машины с пробегом в России превышает 1,1 миллиона рублей. Это на 17% больше, чем в начале года, но чуть меньше, чем в конце марта, когда «средний чек» предложений на классифайде доходил до 1,2 миллиона.