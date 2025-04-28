Южная Корея более чем в полтора раза увеличила экспорт автомобилей в Россию

Суммарная стоимость поставленных Южной Кореей в Россию автомобилей составила в марте 72 миллиона долларов. Это на 63% больше, чем в том же месяце 2024 года (44,2 миллиона долларов), сообщает ТАСС со ссылкой на южнокорейскую таможенную службу.
- Лидером среди стран, куда Южная Корея экспортирует больше всего автомобилей, стали США — сделок было заключено на 2,7 миллиарда долларов. Далее с большим отставанием следуют Канада и Австралия — 487 и 226 миллионов соответственно. В Киргизию было экспортировано автомобилей на 224 миллиона долларов, а в Казахстан — на 174 миллиона. Россия заняла 12-е место в рейтинге.
- В феврале текущего года Южная Корея поставила в Россию автомобилей на 54 миллиона долларов против 74 миллионов в феврале 2024 года. За первые три месяца 2025 года сумма экспорта достигла 156,4 миллиона долларов против 165,3 миллиона за аналогичный период прошлого года.
- С апреля 2024 по март 2025 года Южная Корея продала в Россию автомобилей на 579 миллионов долларов, тогда как с апреля 2023 по март 2024 года эта сумма была чуть выше — 583 миллиона.
Ранее сообщалось, что объёмы импорта автомобилей в Россию в феврале сократились вдвое. Наибольшее число новых автомобилей поставил Китай, а подержанных — Япония. Всего в феврале ввезли из-за рубежа 16,2 тысячи новых легковых автомобилей, что на 73% меньше, чем год назад.
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