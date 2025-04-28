Южная Корея более чем в полтора раза увеличила экспорт автомобилей в Россию

Лидером среди стран, куда Южная Корея экспортирует больше всего автомобилей, стали США — сделок было заключено на 2,7 миллиарда долларов. Далее с большим отставанием следуют Канада и Австралия — 487 и 226 миллионов соответственно. В Киргизию было экспортировано автомобилей на 224 миллиона долларов, а в Казахстан — на 174 миллиона. Россия заняла 12-е место в рейтинге.

В феврале текущего года Южная Корея поставила в Россию автомобилей на 54 миллиона долларов против 74 миллионов в феврале 2024 года. За первые три месяца 2025 года сумма экспорта достигла 156,4 миллиона долларов против 165,3 миллиона за аналогичный период прошлого года.