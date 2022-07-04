В России заметили кроссовер Chery Tiggo 4 Pro, который ещё не представили официально

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Российская премьера Chery Tiggo 4 Pro пока не состоялась, и представительство даже не анонсировало эту модель. Однако портал «Китайские автомобили» заметил несколько этих новых кроссоверов на снимках стоянок с товарными машинами в Подмосковье, ранее опубликованных на портале Autonews.ru.
Chery Tiggo 4 сейчас стоит в России от 1,7 миллиона до 2,34 миллиона рублей. Машина представлена в семи комплектациях, причём для каждой есть только один силовой агрегат. Как одна из наиболее доступных моделей на российском рынке, она с начала года представлена в московском каршеринге.
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