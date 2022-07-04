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В России заметили кроссовер Chery Tiggo 4 Pro, который ещё не представили официально

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Кирилл Малышев

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Российская премьера Chery Tiggo 4 Pro пока не состоялась, и представительство даже не анонсировало эту модель. Однако портал «Китайские автомобили» заметил несколько этих новых кроссоверов на снимках стоянок с товарными машинами в Подмосковье, ранее опубликованных на портале Autonews.ru.

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Фото: Autonews.ru

  • Сейчас на нашем рынке представлен кроссовер Tiggo 4 2019 модельного года. Значительное обновление в Китае у модели случилось в 2020-м (голубая машина в галерее). А в прошлом году машину освежили ещё раз. Среди прочего, она получила новые литые диски и решётку радиатора, электронный джойстик коробки передач (серая машина и фото салона в галерее выше).
  • Предполагается, что к старту продаж готовится именно новая модель Tiggo 4. Когда именно она появится у дилеров, пока неизвестно. «Китайские автомобили» предполагают, что ждать этого стоит не раньше осени.
  • Tiggo 4 Pro получит турбомотор 1.5 мощностью 147 лошадиных сил в связке с вариатором и передним приводом. Не исключено, что после выхода новинки обычный Tiggo 4 останется в продаже. В этом случае из его гаммы, очевидно, уберут комплектации с наддувным двигателем и оставят только атмосферники (1,5 л, 113 л.с. и 2,0 л, 122 л.с.).
  • В перечне оснащения версии Tiggo 4 Pro появятся светодиодные фары, система кругового обзора, двухзонный климат-контроль, цифровая приборная панель, медиасистема с дисплеем диагональю 10,2 дюйма, беспроводная зарядка смартфона.

Chery Tiggo 4 сейчас стоит в России от 1,7 миллиона до 2,34 миллиона рублей. Машина представлена в семи комплектациях, причём для каждой есть только один силовой агрегат. Как одна из наиболее доступных моделей на российском рынке, она с начала года представлена в московском каршеринге.

Не путаетесь в хитросплетениях китайских версий?

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