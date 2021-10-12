Россиянин отсудил у автосалона всемеро больше, чем стоил дефектный автомобиль

Суд Железнодорожного района города Самары вынес решение в пользу истца, которого не устроило качество приобретённого кроссовера Chery Tiggo 4. Как говорится в решении суда, опублико­ванном на сайте ведомства, на момент покупки за 1,25 миллиона рублей кроссовер казался новым, но позже выяснилось, что автомобиль побывал в ДТП и был некачественно восстановлен.

Житель Самары купил автомобиль в августе прошлого года, причём, как следует из материалов дела, не у офици­ального дилера марки Chery. Через несколько дней после покупки авто­владелец обнаружил целый ряд дефектов — множе­ственные сколы и царапины, а также следы некачественной окраски некоторых кузовных деталей.

Автовладелец решил, что это следы неудачного ремонта после ДТП, и потребовал вернуть деньги за автомобиль — через две недели после приобретения, мотивировав тем, что от него скрыли достоверную информацию об автомобиле. Продавцы предложили провести экспертизу в официальном дилерском центре марки, но в итоге кроссовер отправился к независимым экспертам — они и подтвердили наличие, а также вероятное происхождение дефектов. Претензию продавцы проигнори­ровали, после чего владелец кроссовера обратился в суд.

Иск был подан в феврале нынешнего года, но решение принято только сейчас. Суд взыскал с продавцов автомобиля стоимость самого кроссовера, неустойку, штраф, компенсацию морального вреда и прочие судебные издержки — всего на сумму 8 474 288 рублей, то есть почти всемеро больше, чем стоил дефектный автомобиль. Саму машину при этом вернули продавцам.

В конце сентября стало известно об итоге ещё одного процесса вокруг автомобиля. Жительница Саранска смогла отсудить 770 тысяч рублей за Lada Niva, которая начала ржаветь через некоторое время после покупки.