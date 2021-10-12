Россиянин отсудил у автосалона всемеро больше, чем стоил дефектный автомобиль

Суд Железнодорожного района города Самары вынес решение в пользу истца, которого не устроило качество приобретённого кроссовера Chery Tiggo 4. Как говорится в решении суда, опубликованном на сайте ведомства, на момент покупки за 1,25 миллиона рублей кроссовер казался новым, но позже выяснилось, что автомобиль побывал в ДТП и был некачественно восстановлен.
- Житель Самары купил автомобиль в августе прошлого года, причём, как следует из материалов дела, не у официального дилера марки Chery. Через несколько дней после покупки автовладелец обнаружил целый ряд дефектов — множественные сколы и царапины, а также следы некачественной окраски некоторых кузовных деталей.
- Автовладелец решил, что это следы неудачного ремонта после ДТП, и потребовал вернуть деньги за автомобиль — через две недели после приобретения, мотивировав тем, что от него скрыли достоверную информацию об автомобиле. Продавцы предложили провести экспертизу в официальном дилерском центре марки, но в итоге кроссовер отправился к независимым экспертам — они и подтвердили наличие, а также вероятное происхождение дефектов. Претензию продавцы проигнорировали, после чего владелец кроссовера обратился в суд.
- Иск был подан в феврале нынешнего года, но решение принято только сейчас. Суд взыскал с продавцов автомобиля стоимость самого кроссовера, неустойку, штраф, компенсацию морального вреда и прочие судебные издержки — всего на сумму 8 474 288 рублей, то есть почти всемеро больше, чем стоил дефектный автомобиль. Саму машину при этом вернули продавцам.
В конце сентября стало известно об итоге ещё одного процесса вокруг автомобиля. Жительница Саранска смогла отсудить 770 тысяч рублей за Lada Niva, которая начала ржаветь через некоторое время после покупки.
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