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Россиянин отсудил у автосалона всемеро больше, чем стоил дефектный автомобиль

Купив дефектный кроссовер за 1,25 миллиона рублей, автовладелец отсудил почти 8,5 миллионов
Новости
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Суд Железнодорожного района города Самары вынес решение в пользу истца, которого не устроило качество приобретённого кроссовера Chery Tiggo 4. Как говорится в решении суда, опублико­ванном на сайте ведомства, на момент покупки за 1,25 миллиона рублей кроссовер казался новым, но позже выяснилось, что автомобиль побывал в ДТП и был некачественно восстановлен.

  • Житель Самары купил автомобиль в августе прошлого года, причём, как следует из материалов дела, не у офици­ального дилера марки Chery. Через несколько дней после покупки авто­владелец обнаружил целый ряд дефектов — множе­ственные сколы и царапины, а также следы некачественной окраски некоторых кузовных деталей.
  • Автовладелец решил, что это следы неудачного ремонта после ДТП, и потребовал вернуть деньги за автомобиль — через две недели после приобретения, мотивировав тем, что от него скрыли достоверную информацию об автомобиле. Продавцы предложили провести экспертизу в официальном дилерском центре марки, но в итоге кроссовер отправился к независимым экспертам — они и подтвердили наличие, а также вероятное происхождение дефектов. Претензию продавцы проигнори­ровали, после чего владелец кроссовера обратился в суд.
  • Иск был подан в феврале нынешнего года, но решение принято только сейчас. Суд взыскал с продавцов автомобиля стоимость самого кроссовера, неустойку, штраф, компенсацию морального вреда и прочие судебные издержки — всего на сумму 8 474 288 рублей, то есть почти всемеро больше, чем стоил дефектный автомобиль. Саму машину при этом вернули продавцам.

В конце сентября стало известно об итоге ещё одного процесса вокруг автомобиля. Жительница Саранска смогла отсудить 770 тысяч рублей за Lada Niva, которая начала ржаветь через некоторое время после покупки.

Сталкивались с такими недобросовестными продавцами?

Да, кучу хлопот нажил
Нет, к счастью

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#Chery#Tiggo 4#Сделано в Китае
Комментарии
Комментарии3
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12 октября 2021
А вступило ли решение в законную силу?
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Комментарий удален
17 февраля 2022
Если машина куплена не у официального дилера (у физического лица, чтоль?), то как суд смог повесить претензию на третье лицо?
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