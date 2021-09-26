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Россиянка отсудила у АвтоВАЗа деньги за ржавую «Ниву»

Дефекты проявились через два года, ещё год заняла сама тяжба
Новости
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Жительнице Саранска удалось отсудить у производителя 770 тысяч рублей. Как пишут «Известия Мордовии», в октябре 2018 года женщина купила новую Lada Niva, однако через два года эксплуатации машина начала ржаветь. Суд признал дефект производственным браком.

  • Помимо появления очагов коррозии на кузове, лакокрасочное покрытие «Нивы» местами начало вздуваться. Некоторые дефекты были исправлены по гарантии, однако в целом пере­крашенные участки проблему не решили.
  • Претензию производителю владелица Lada Niva направила год назад — в сентябре 2020‑го, прося вернуть заплаченные за автомобиль деньги. Однако в отсутствие реакции АвтоВАЗа авто­мобилистке пришлось обращаться в суд. После ряда исследований эксперты пришли к выводу, что дефекты лако­красочного покрытия носят заводской характер и были заложены ещё на стадии производства.
  • По решению суда АвтоВАЗ вернёт жительнице Саранска стоимость автомобиля (520 тысяч рублей) и доплатит разницу между ценой 2018 года и нынешней. Кроме того, с производителя взыскали неустойку и компенсацию морального вреда — всего на сумму 770 тысяч рублей.

Зимой жителю Миасса удалось отсудить за неисправный автомобиль более серьёзную сумму — 7,3 миллиона рублей. В салоне его нового VW Touareg начала появляться плесень, но судился он с дилерским центром, а не с производителем.

А вам доводилось судиться за автомобиль?

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#LADA (ВАЗ)
Комментарии
Комментарии5
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26 сентября 2021
Если взять данную судебную практику в оборот, то завод Автоваз и Уаз могут обанкротиться.
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26 сентября 2021
Вот не жалко их ни разу...
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26 сентября 2021
уже через пару месяцев)
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26 сентября 2021
Лол, к нам в дилерский центр в августе привезли новый BMW Z4 , а у него на крыше был порез очень заметный. И чуть ли не сразу после прибытия один челик взял и купил эту машину, наплевав на повреждение, хотя его предупреждали. Человек осознанно купил заведомо неисправный автомобиль, мы ничего не скрывали. А тут скрытая неисправность, о которой узнаёшь только через год, да ещё и через суд приходится добиваться её устранения (а устранение на ВАЗе только одно - утилизация).
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7 июля 2024
епта качество метала у консервных банок лучше чем у железа автоваза
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