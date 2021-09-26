Россиянка отсудила у АвтоВАЗа деньги за ржавую «Ниву»

Жительнице Саранска удалось отсудить у производителя 770 тысяч рублей. Как пишут «Известия Мордовии», в октябре 2018 года женщина купила новую Lada Niva, однако через два года эксплуатации машина начала ржаветь. Суд признал дефект производственным браком.
- Помимо появления очагов коррозии на кузове, лакокрасочное покрытие «Нивы» местами начало вздуваться. Некоторые дефекты были исправлены по гарантии, однако в целом перекрашенные участки проблему не решили.
- Претензию производителю владелица Lada Niva направила год назад — в сентябре 2020‑го, прося вернуть заплаченные за автомобиль деньги. Однако в отсутствие реакции АвтоВАЗа автомобилистке пришлось обращаться в суд. После ряда исследований эксперты пришли к выводу, что дефекты лакокрасочного покрытия носят заводской характер и были заложены ещё на стадии производства.
- По решению суда АвтоВАЗ вернёт жительнице Саранска стоимость автомобиля (520 тысяч рублей) и доплатит разницу между ценой 2018 года и нынешней. Кроме того, с производителя взыскали неустойку и компенсацию морального вреда — всего на сумму 770 тысяч рублей.
Зимой жителю Миасса удалось отсудить за неисправный автомобиль более серьёзную сумму — 7,3 миллиона рублей. В салоне его нового VW Touareg начала появляться плесень, но судился он с дилерским центром, а не с производителем.
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