Россиянка отсудила у АвтоВАЗа деньги за ржавую «Ниву»

Жительнице Саранска удалось отсудить у производителя 770 тысяч рублей. Как пишут «Известия Мордовии», в октябре 2018 года женщина купила новую Lada Niva, однако через два года эксплуатации машина начала ржаветь. Суд признал дефект производственным браком.

Помимо появления очагов коррозии на кузове, лакокрасочное покрытие «Нивы» местами начало вздуваться. Некоторые дефекты были исправлены по гарантии, однако в целом пере­крашенные участки проблему не решили.

Претензию производителю владелица Lada Niva направила год назад — в сентябре 2020‑го, прося вернуть заплаченные за автомобиль деньги. Однако в отсутствие реакции АвтоВАЗа авто­мобилистке пришлось обращаться в суд. После ряда исследований эксперты пришли к выводу, что дефекты лако­красочного покрытия носят заводской характер и были заложены ещё на стадии производства.

По решению суда АвтоВАЗ вернёт жительнице Саранска стоимость автомобиля (520 тысяч рублей) и доплатит разницу между ценой 2018 года и нынешней. Кроме того, с производителя взыскали неустойку и компенсацию морального вреда — всего на сумму 770 тысяч рублей.

Зимой жителю Миасса удалось отсудить за неисправный автомобиль более серьёзную сумму — 7,3 миллиона рублей. В салоне его нового VW Touareg начала появляться плесень, но судился он с дилерским центром, а не с производителем.