Camry-заменители из Китая, суровые пикапы по цене компакт-кроссовера и четырёхглазая «семёрка» BMW. Главное за день

Обычно штрафы собственникам автомобилей присылают камеры, а инспекторы ГИБДД выписывают протокол конкретно на водителей. Оказывается, бывают и исключения, когда собственник может получить серьёзный штраф за водителя — даже за пьяное вождение! Разбираем необычный случай вместе с профильным юристом.

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