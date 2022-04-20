Оставить коммент

Для игрушечных машин Hot Wheels построили гоночную трассу с водопадами

Camry-заменители из Китая, суровые пикапы по цене компакт-кроссовера и четырёхглазая «семёрка» BMW. Главное за день

Новости

Редакция Авто.ру

Комменты

Добрый вечер! Компания Lexus представила электрокроссовер размером чуть меньше RX. Он не отличается рекордными характеристиками или умопомрачительным дизайном, но выделяется одной ну очень необычной деталью салона. Но это ещё не всё новинки на сегодня, так что переходим к другим событиям и свежим статьям.

Рассылка Журнала Авто.ру — это важные новости и самые интересные статьи в удобном формате дайджеста. Подписывайтесь!
Получайте новые интересные статьи на почту
Подписываясь, я соглашаюсь на получение новостных/рекламных сообщений на условиях Пользовательского соглашения

Новая BMW 7 серии: электромотор вместо V12

Компания BMW представила седан 7 серии нового поколения. «Семёрка» получила радикально изменённую внешность с двухэтажной головной оптикой, двери с электроприводом и кинотеатр на втором ряду, однако лишилась мотора V12. Теперь топовой версией модели будет электрическая i7 с полным приводом и запасом хода 483 километра.

Седаны из Китая, которые круче легендарной Камри

Причин, по которым седан Toyota Camry обрёл мировую славу и практически стал культовым, много. Поэтому давайте просто признаем факт: соперничать с Камри сложно. Но если с конкурентами от европейских, корейских, японских и американских брендов мы знакомы, то об актуальных Camry-заменителях из Китая знаем мало. Так давайте познакомимся с самыми интересными из них прямо сейчас!

Немного важных новостей

Почитать перед сном

Обычно штрафы собственникам автомобилей присылают камеры, а инспекторы ГИБДД выписывают протокол конкретно на водителей. Оказывается, бывают и исключения, когда собственник может получить серьёзный штраф за водителя — даже за пьяное вождение! Разбираем необычный случай вместе с профильным юристом.

***

Если ваш образ жизни хотя бы немного связан с настоящим офф-роудом, то скромный городской кроссовер, вроде Hyundai Creta — не лучший выбор. Мы подобрали на Авто.ру универсальные автомобили, которые готовы предложить грубую силу, проходимость и вместительный грузовой багажник при цене до двух миллионов рублей.

Кстати!

В нашей новой задаче на знание ПДД нужно не ошибиться при проезде перекрёстка. Справитесь?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2023 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании