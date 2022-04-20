Camry-заменители из Китая, суровые пикапы по цене компакт-кроссовера и четырёхглазая «семёрка» BMW. Главное за день

Добрый вечер! Компания Lexus представила электрокроссовер размером чуть меньше RX. Он не отличается рекордными характеристиками или умопомрачительным дизайном, но выделяется одной ну очень необычной деталью салона. Но это ещё не всё новинки на сегодня, так что переходим к другим событиям и свежим статьям.
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Новая BMW 7 серии: электромотор вместо V12
Компания BMW представила седан 7 серии нового поколения. «Семёрка» получила радикально изменённую внешность с двухэтажной головной оптикой, двери с электроприводом и кинотеатр на втором ряду, однако лишилась мотора V12. Теперь топовой версией модели будет электрическая i7 с полным приводом и запасом хода 483 километра.
Седаны из Китая, которые круче легендарной Камри
Причин, по которым седан Toyota Camry обрёл мировую славу и практически стал культовым, много. Поэтому давайте просто признаем факт: соперничать с Камри сложно. Но если с конкурентами от европейских, корейских, японских и американских брендов мы знакомы, то об актуальных Camry-заменителях из Китая знаем мало. Так давайте познакомимся с самыми интересными из них прямо сейчас!
Немного важных новостей
- МВД выпустило пособие по определению пьяных водителей.
- Редкий универсал Mercedes-Benz E-класса от AMG хотят продать за небольшие деньги.
- Российский завод Continental возобновил производство шин.
- В Китае создали 544-сильный электрокроссовер со сменными батареями.
Почитать перед сном
Обычно штрафы собственникам автомобилей присылают камеры, а инспекторы ГИБДД выписывают протокол конкретно на водителей. Оказывается, бывают и исключения, когда собственник может получить серьёзный штраф за водителя — даже за пьяное вождение! Разбираем необычный случай вместе с профильным юристом.
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Если ваш образ жизни хотя бы немного связан с настоящим офф-роудом, то скромный городской кроссовер, вроде Hyundai Creta — не лучший выбор. Мы подобрали на Авто.ру универсальные автомобили, которые готовы предложить грубую силу, проходимость и вместительный грузовой багажник при цене до двух миллионов рублей.
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В нашей новой задаче на знание ПДД нужно не ошибиться при проезде перекрёстка. Справитесь?